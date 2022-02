Bürgermeister Christoph Mettel (CSU) will Dillinger Landrat werden

Jetzt sind es zwei Kandidaten für die Dillinger Landratswahl: Die Christsozialen schicken den Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel ins Rennen.

Die CSU hat einen Kandidaten für die Dillinger Landratswahl am 15. Mai: Es ist der Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel, der in den vergangenen Wochen gegenüber unserer Redaktion bereits mehrfach als möglicher Bewerber genannt worden war. CSU-Kreisvorsitzender Georg Winter teilte die Entscheidung am Freitagabend mit.

Am 25. Februar soll Mettel als Kandidat gekürt werden

Die Wahlkommission, der Kreisvorstand und mehr als 100 Delegierte haben sich nach Angaben des Landtagsabgeordneten am Freitag mit großer Mehrheit nach Abstimmung mit den CSU-Kreisräten für Mettel ausgesprochen. Am kommenden Freitag, 25. Februar, findet die Versammlung der Kreisdelegierten statt, um den 49-Jährigen auch formell zum Landratskandidaten zu küren.

Er ist Vizevorsitzender der CSU-Fraktion im Dillinger Kreistag

Der Haunsheimer Bürgermeister kann, wie Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange betont, nicht nur auf die mehrjährige Praxis an der Spitze der kommunalen Verwaltung als Bürgermeister und auf die Kenntnis der Kreisthemen als Vizevorsitzender der größten Fraktion im Kreistag verweisen. Nach seiner Zeit als Tornado-Pilot und einer Fortbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg sei Mettel beruflich über ein Jahrzehnt in verschiedenen leitenden Positionen mit hoher Personal- und Finanzverantwortung innerhalb und außerhalb des Verteidigungsministeriums tätig gewesen, erläutert Lange, der die Versammlung leitete. Danach war Mettel in der Zivilluftfahrt Lehrer in Management-Aufgaben für Flugzeugführer.

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz hat abgesagt

Nach der Absage des Dillinger Oberbürgermeisters Frank Kunz (CSU) war immer wieder der Name des Haunsheimer Rathauschefs für die Nachfolge von Landrat Leo Schrell (FW), der nicht mehr kandidiert, genannt worden. Der 49-Jährige hatte sich jedoch bedeckt gehalten. „Ich werde dazu nichts sagen“, entgegnete Mettel auf Anfragen.

Damit gibt es jetzt drei Bewerber für die Landratswahl. Die Freien Wähler haben den Wertinger Markus Müller nominiert. Am Sonntag will die FDP den Namen ihres Kandidaten bekanntgeben. (mit pm)

