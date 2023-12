Christoph Mettel ist jetzt Vorsitzender der CSU-Kreistagsfraktion

Der Haunsheimer Bürgermeister wird einstimmig zum Nachfolger von Johann Popp gewählt, der die Fraktion im Dillinger Kreistag 13 Jahre lang geführt hat.

Die CSU-Kreistagsfraktion im Landkreis Dillingen hat einen neuen Vorsitzenden. Einstimmig wurde dem ersten Bürgermeister von Haunsheim und Mitglied des Kreistags, Christoph Mettel, diese Aufgabe von seinen Kolleginnen und Kollegen in geheimer Wahl übertragen.

Der Landtagsabgeordnete Manuel Knoll, zugleich CSU-Kreisvorsitzender, dankte dem bisherigen Vorsitzenden Johann Popp für mehr als 13 Jahre souveräne und erfolgreiche Führung der größten Fraktion im Dillinger Kreistag. Während seiner Zeit als Vorsitzender der CSU-Kreistagsfraktion habe Popp eine Vielzahl von Initiativen ergriffen. Etwa die Resolution zum Erhalt des Bundeswehrstandorts Dillingen (2010), die Einführung des Rats- und Bürgerinformationssystems, die Entschließung zum Neubau der B16-Umfahrung Dillingen (2012), die Einführung der Ehrenamtskarte (2012) und die Etablierung von Schülergerichten (2013), der Neubau des Bettentrakts am Krankenhaus Wertingen anstelle einer bloßen Sanierung, Resolution zum Erhalt der Geburtshilfe am Krankenhaus Dillingen (2018), Gründung der ersten und bisher einzigen Außenstelle der Bezirksverwaltung in Höchstädt (2020), Abschluss von insgesamt sechs Kooperationen der Kreiskliniken mit dem Bezirkskrankenhaus Günzburg (2022/23).

Popp dankt für die großartige Unterstützung

Wichtig sei in all diesen Bereichen, so Popp, dass man sich als Kommunalpolitiker um die Anliegen der Menschen kümmere. Der Wertinger bedankte sich laut Pressemitteilung bei der gesamten Fraktion für die großartige Unterstützung in den zurückliegenden 13 Jahren und wünschte seinem Nachfolger viel Freude und viel Erfolg an der Spitze der CSU-Kreistagsfraktion, in der er sehr gerne weiterhin mitarbeiten werde.

Der neue Fraktionsvorsitzende Christoph Mettel schloss sich den Dankesworten auch im Namen der gesamten Fraktion an. Er betonte, er sei sich der großen Verantwortung bewusst und freue sich, gemeinsam über die Parteigrenzen hinweg die Zukunft des Landkreises in dieser neuen Funktion mitgestalten zu dürfen. Zu seinen Stellvertretern wurden die Kreisrätinnen und Kreisräte Eva-Maria Fink, Frank Kunz, Katja Müller und Tobias Steinwinter gewählt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch