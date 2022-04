Landkreis Dillingen

Corona-Lockerungen: Welche Regeln im Landkreis Dillingen künftig noch gelten

Am Sonntag tritt die neue Infektionsschutzverordnung für Bayern in Kraft. Was sich für den Landkreis Dillingen dadurch ändert.

Das neu gefasste Bundesinfektionsschutzgesetz sieht ab dem 3. April 2022 nur noch „Basisschutzmaßnahmen“ in bestimmten Bereichen vor. Weitergehende Maßnahmen sind unter engen Voraussetzungen nach der so genannten „Hotspotregelung“ möglich, von der der Freistaat Bayern jedoch keinen Gebrauch macht. Die neue Infektionsschutzverordnung des Landes gilt bis einschließlich 30. April. Welche Regeln im Landkreis Dillingen jetzt noch gelten: Kontaktbeschränkungen, allgemeine Maskenpflicht und Hygienekonzepte: Hier gibt es keine zwingenden Vorgaben mehr, jedoch bleiben allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen weiterhin empfohlen. Hierzu zählen insbesondere die Wahrung des Mindestabstands, das Tragen medizinischer Gesichtsmasken in Innenräumen sowie freiwillige Hygienekonzepte (vor allem Besucherlenkung, Desinfektion).

Maskenpflicht in besonderen Einrichtungen: In Einrichtungen, die vulnerable Personengruppen betreuen, gilt weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Darunter fallen Arztpraxen, Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Rettungsdienste, ambulante Pflegedienste, voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Gleiches gilt für den öffentlichen Personennahverkehr.

in besonderen Einrichtungen: In Einrichtungen, die vulnerable Personengruppen betreuen, gilt weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Darunter fallen Arztpraxen, Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Rettungsdienste, ambulante Pflegedienste, voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Gleiches gilt für den öffentlichen Personennahverkehr. Zugangsbeschränkungen zu vulnerablen Einrichtungen: Besucher und Beschäftigte benötigen für den Zugang zu vulnerablen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen einen tagesaktuellen Schnelltest. Beschäftigte bedürfen weiterhin zweier Tests pro Woche, wenn sie geimpft oder genesen sind, und tagesaktueller Tests, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Welche Corona-Regeln in Schulen im Landkreis Dillingen gelten Was gilt in Schulen? Maskenpflicht : Es entfällt für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstige an den Schulen tätige sowie schulfremde Personen die Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude. Grundsätzlich wird das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen weiterhin empfohlen. Das freiwillige Tragen einer Maske ist damit weiterhin möglich.

: Es entfällt für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstige an den Schulen tätige sowie schulfremde Personen die im gesamten Schulgebäude. Grundsätzlich wird das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen weiterhin empfohlen. Das freiwillige Tragen einer Maske ist damit weiterhin möglich. 3-G-Regel: Es verbleibt bei den bisherigen Regelungen, das heißt der Zutritt zum Schulgelände ist Lehrkräften und sonstigen an den Schulen tätigen Personen sowie Schulfremden nur möglich, wenn sie geimpft, getestet und genesen sind („3G“).

Tests in Schule und Kita: In Schule und Kita wird auch weiterhin regelmäßig und im bisherigen Umfang getestet. Wie für die Zeit nach den Osterferien verfahren wird, wird der Ministerrat entscheiden. Bei Infektionsfällen in einer Klasse oder Gruppe besteht weiterhin ein verstärktes Testregime. Im Landratsamt Dillingen gelten weiter strenge Regeln Angesichts der aktuell weiterhin sehr hohen Infektionszahlen im Landkreis hält Landrat Leo Schrell die Empfehlungen der Staatsregierung in Bezug auf das freiwillige Tragen von Masken, freiwillige Kontaktbeschränkungen und die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln für dringend angebracht und bittet ungeachtet der Lockerungen, die notwendige Vorsicht und Umsicht walten zu lassen. „Denn nur so kann es gelingen, das nach wie vor auf hohem Niveau befindliche Infektionsgeschehen soweit einzudämmen und einen erneuten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern, dass kurz- bis mittelfristig eine Trendumkehr hin zu einer dauerhaft niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz eingeleitet wird", so der Landrat in einer Pressemitteilung. Vor diesem Hintergrund werden auch die bisherigen strengen Zugangsregelungen für das Landratsamt aufrechterhalten. Dies bedeutet, dass der Zugang zum Amtsgebäude für Mitarbeiter und Besucherinnen nur unter 3G-Bedingungen und nur mit FFP2-Maske möglich ist. Zudem müssen Bürgerinnen und Bürger weiterhin zum Besuch des Landratsamtes einen Termin vereinbaren. (pm)

