Die Inzidenz im Kreis Dillingen ist so hoch wie noch nie

Höher als am 21. November 2021 war die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen mit 745 noch nie. Bis zum 27. Januar. Jetzt liegt die Inzidenz bei 818,1.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen steigt seit einigen Tagen deutlich. Am Donnerstag, 27. Januar, lag sie bei 818,1 (Mittwoch: 714,2, Sonntag: 605,1, Montag, 631,9). Damit spiegelt sich auch der bayernweite Trend im Landkreis Dillingen wieder. Wie berichtet, ist die sieben-Tage-Inzidenz in Bayern laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch, 26. Januar, erstmals über 1000 geklettert. Dennoch bleiben die Corona-Regeln im Freistaat vorerst locker.

Die neue Corona-Mutante Omikron breitet sich auch im Landkreis Dillingen immer mehr aus. Nach Angaben des Dillinger Landratsamtes sind bis Donnerstag 484 neue Fälle dieser Mutante (Mittwoch: 465, Montag 394 Fälle, Samstag 366 Fälle, Freitag 345 Fälle) entdeckt worden.

Seit Ausbruch der Pandemie sind bislang 179 Menschen gestorben. Am Dienstag, 25. Januar, ist zuletzt ein weiterer Covid-Todesfall hinzugekommen.

Und so ist die Situation aktuell auf den Intensivstationen: Laut Divi-Intensivregister sind im Kreis Dillingen von 14 Betten nur vier Betten frei. Derzeit werden drei schwerer Corona-Fälle auf der Intensivstation behandelt. Eine deutschlandweite Übersicht findet sich auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Wo man sich im Kreis Dillingen impfen lassen kann

Eine Impfaktion findet diese Woche von Dienstag bis Freitag in der Elisabethenstiftung in Lauingen statt. Ein mobiles Impfteam der Firma Ecolog wird im Albertus-Magnus-Saal impfen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Zusätzliche Termine hat das mobile Impfteam des Landkreises am 26. Januar mitgeteilt: Bei Pflanzen Spengler in Dillingen am Donnerstag, 27. Januar, von 10.30 bis 16 Uhr, und am Donnerstag, 3. Februar, von 10.30 bis 16 Uhr. Am Freitag, 4. Februar, an der Moschee in Lauingen von 10.30 bis 16 Uhr. Und von Dienstag, 8. Februar, bis Freitag, 11. Februar in der Gemeinde Bissingen im Pfarr- und Jugendhaus. Die Regelimpfzeit ist von 10 bis 16 Uhr, am ersten Tag ab 10.30 Uhr, am letzten Tag bis 15.30 Uhr.

Es gibt weitere Kinder-Impftage im Landkreis

Am Samstag, 29. Januar 2022, bietet das Impfzentrum des Landkreises Dillingen in der Brenzhalle in Gundelfingen a.d.Donau einen weiteren Kinderimpftag mit Erstimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an.

Zusätzlich werden am Sonntag, 30. Januar 2022, die nächsten Zweitimpfungen für die Kinder des Kinderimpftages vom 02. Januar 2022 angeboten. Jedes dieser Kinder kann am 30. Januar 2022 zur selben Uhrzeit seine Zweitimpfung erhalten, wie es am 02. Januar 2022 erstmals geimpft wurde. Eine gesonderte Benachrichtigung dazu erfolgt nicht mehr.

Die Terminbuchungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren erfolgen für den 29. Januar 2022 nach folgender bewährter Verfahrensweise:

Im ersten Schritt müssen die Eltern/Erziehungsberechtigten ihre Kinder, die geimpft werden sollen, im Bayerischen Impfportal https://impfzentren.bayern/citizen/ registrieren und dort auch eine E-Mail oder Handynummer für die spätere Termininfo hinterlegen.

Im zweiten Schritt ist per E-Mail an Kinderimpfungen@ecolog-international.com ein Impftermin für die Fünf- bis Elfjährigen unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Telefonnummer und Adresse zu beantragen.

für die Fünf- bis Elfjährigen unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Telefonnummer und Adresse zu beantragen. Wenn eine Terminzuteilung möglich ist, wird über die bei der Registrierung angegebene E-Mailadresse ein Impftermin mitgeteilt. Es ist leider nicht möglich, diesen Impftermin zu verschieben.

Geht keine E-Mail oder SMS mit einer Terminzuteilung nach der Beantragung eines Impftermins zu, kann auch keine Impfung am 29.01.22 erfolgen.

Die Kinderimpfungen sind nur in Begleitung von mindestens einem Erziehungsberechtigten möglich. Begleitet bei zwei vorhandenen Erziehungsberechtigten nur einer das Kind bei der Impfung, muss das Einverständnis des nicht anwesenden weiteren Erziehungsberechtigten vorliegen. Hierfür kann die „Einwilligungserklärung“ bei https://www.landkreis-dillingen.de/anamnese-und-einwilligungserklaerung-mrna-impfstoff-2 genutzt werden.

Weitere Detailinformationen zu den Kinderimpfungen können der Internetseite www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Kinderimpftage“ entnommen werden.

Die ausgefüllt mitzubringenden Unterlagen sind unter https://www.landkreis-dillingen.de -Formulare zur Schutzimpfung gegen Covid-19- abrufbar. Alle weiteren Informationen zur Schutzimpfung finden sich auf der Homepage des Landkreises unter https://www.landkreis-dillingen.de/ Corona-Impfung im Landkreis Dillingen.

Es wird noch weitere Angebote für Kinderimpfungen geben. Die Termine werden auf den Internetseiten des Landratsamtes und über die Medien bekanntgemacht.

1000 Impfungen pro Tag sind im Kreis Dillingen anvisiert

Der Ansturm auf Impftermine war in den vergangenen Wochen im Kreis Dillingen groß. Künftig sollen im Landkreis insgesamt bis zu 1.000 Impfungen pro Tag verabreicht werden. „Wir berücksichtigen mit der künftigen Kapazität vor allem auch die bekannt niedrigere Arztdichte im Landkreis und die derzeitige Situation im Bereich der niedergelassenen Haus- und Fachärzte“, betont Landrat Leo Schrell.

Bereits zum 1. Dezember wurden die Impfkapazitäten in der Sebastian-Kneipp-Halle auf 200 Impfungen pro Tag bei einer 7-Tage-Woche aufgestockt. Als weitere Standorte sind seit 7. Dezember die Brenzhalle in Gundelfingen und seit 14. Dezember die Riedblickhalle in Buttenwiesen Impf-Stationen. Eine Ärztin bietet in Dillingen auch Boostern to go an.

Es wird Personal für zusätzliche Impfungen gesucht

Um die notwendigen Fachkräfte für das Impfzentrum gewinnen zu können, hat Landrat Leo Schrell im Ruhestand befindliche Fachkräfte, wie medizinisches Personal und Impfärzte, aufgerufen, die Impfkampagne zu unterstützen und sich bei Interesse an Ecolog (E-Mail: bewerbung.ecocare@ecolog-international.com) zu wenden.

Unabhängig von den drei neuen in den nächsten Monaten dauerhaft betriebenen Standorten „Sebastian-Kneipp-Halle“, „Brenzhalle“ und „Riedblickhalle“ sowie der Basisstation in Wertingen, an der nur samstags Impfungen angeboten werden, bleiben die Impftermine, die bis Anfang Februar in den verschiedenen Gemeinden im Landkreis bereits gebucht wurden, bestehen. So werden in der KW 4 von Dienstag bis Samstag in Holzheim und in der KW 5 von Dienstag bis Samstag nochmals in Höchstädt in der Regel von 12 Uhr bis 17 Uhr Impftermine angeboten. Außerdem ist auch Impfen wieder ohne Termin möglich. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nachfrage nach Corona-Tests im Kreis Dillingen

Nicht nur Unternehmen müssen nun ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag testen, auch wer zum Sport oder ins Hallenbad will, ob geimpft oder nicht, muss sich testen lassen. In den Apotheken wurden deshalb schon die Tests knapp. Inzwischen sind aber auch mehr Teststationen hinzugekommen. Weitere Testmöglichkeiten finden Sie hier.

In welchem Ort gibt es besonders viele Fälle?

Einmal im Monat veröffentlicht der Kreis Dillingen die absoluten Fallzahlen seiner einzelnen Gemeinden. Einen besonders großen Anstieg der Zahlen und damit auch der Inzidenz gab es im November 2021. Doch wo stiegen die Zahlen besonders an? Das zeigt unsere Grafik. Sie stellt die Veränderung in Prozent zwischen den bis Oktober und den bis Dezember 2021 gemeldeten Fallzahlen dar.

Erkennbar ist, dass in diesem Zeitraum vor allem am Aschberg die Zahlen stark stiegen. Verzeichnete etwa Aislingen im Oktober noch 52 Fälle, so waren es im November bereits 94 und im Dezember insgesamt 152, also fast die dreifache Menge. Ähnliches in Glött: Dort sind bis Oktober 2021 39 Menschen infiziert gewesen. Im November waren es bereits 80 und im Dezember 2021 insgesamt 115 registrierte Fälle. Den geringsten Zuwachs an Fällen verzeichnete der Markt Wittislingen. Dort waren im Oktober insgesamt 105 Fälle gemeldet, im November 139 und im Dezember 151.

Die Orte mit den insgesamt meisten Fallzahlen sind Dillingen (2139 Fälle), gefolgt von Lauingen (1114 Fälle) sowie Wertingen mit 900 Fällen. (Stand: 31. Dezember 2021). (mit pm)

