Die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen steigt auf über 1000

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen hat am Samstag die 1000 überschritten. Und es gibt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen steigt seit einigen Tagen deutlich. Am Samstag, 29. Januar, lag sie bei 1127,7. (Freitag: 948,8 (Donnerstag: 818,1, Mittwoch: 714,2). Damit spiegelt sich auch der bayernweite Trend im Landkreis Dillingen wieder. Wie berichtet, ist die sieben-Tage-Inzidenz in Bayern laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch, 26. Januar, erstmals über 1000 geklettert. Dennoch bleiben die Corona-Regeln im Freistaat vorerst locker.

Die neue Corona-Mutante Omikron breitet sich auch im Landkreis Dillingen immer mehr aus. Nach Angaben des Dillinger Landratsamtes sind bis Freitag 485 neue Fälle dieser Mutante (Mittwoch: 465, Montag: 394 Fälle, Samstag: 366 Fälle, Freitag: 345 Fälle) entdeckt worden.

Seit Ausbruch der Pandemie sind bislang 182 Menschen gestorben. Am Samstag, 29. Januar, wurden drei weitere Covid-Todesfälle gemeldet.

Und so ist die Situation aktuell auf den Intensivstationen: Laut Divi-Intensivregister sind im Kreis Dillingen von 14 Betten vier Betten frei. Derzeit werden drei schwere Corona-Fälle auf der Intensivstation behandelt. Eine deutschlandweite Übersicht findet sich auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Lesen Sie dazu auch

Wo man sich im Kreis Dillingen impfen lassen kann

Bereits zum 1. Dezember wurden die Impfkapazitäten in der Sebastian-Kneipp-Halle auf 200 Impfungen pro Tag bei einer 7-Tage-Woche aufgestockt. Als weitere Standorte sind seit 7. Dezember die Brenzhalle in Gundelfingen und seit 14. Dezember die Riedblickhalle in Buttenwiesen Impf-Stationen. Inzwischen kann man sich an beiden Standorten ohne vorherige Anmeldung und Registrierung impfen lassen.

Eine Ärztin bietet in Dillingen auch Boostern to go an. Eine Impfaktion findet diese Woche von Dienstag bis Freitag in der Elisabethenstiftung in Lauingen statt. Ein mobiles Impfteam der Firma Ecolog wird im Albertus-Magnus-Saal impfen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Zusätzliche Termine hat das mobile Impfteam des Landkreises am 26. Januar mitgeteilt: Bei Pflanzen Spengler in Dillingen am Donnerstag, 3. Februar, von 10.30 bis 16 Uhr. Am Freitag, 4. Februar, an der Moschee in Lauingen von 10.30 bis 16 Uhr. Und von Dienstag, 8. Februar, bis Freitag, 11. Februar in der Gemeinde Bissingen im Pfarr- und Jugendhaus. Die Regelimpfzeit ist von 10 bis 16 Uhr, am ersten Tag ab 10.30 Uhr, am letzten Tag bis 15.30 Uhr.

Quarantäne- und andere Regeln im Kreis Dillingen

Corona- Testmöglichkeiten im Landkreis Dillingen finden Sie hier.

im finden Sie hier. Außerdem wurden die Corona-Regeln im Kreis Dillingen Ende Januar gelockert. Die Details betreffen Sport- und Kulturveranstaltungen aber auch Jugendsport. Mehr dazu finden Sie hier.

Ende Januar gelockert. Die Details betreffen Sport- und Kulturveranstaltungen aber auch Jugendsport. Mehr dazu finden Sie hier. Und wer einen Quarantänebescheid braucht, weil er positiv getestet wurde, aber zum Beispiel nicht im Homeoffice arbeiten kann, findet hier weitere Informationen.

braucht, weil er positiv getestet wurde, aber zum Beispiel nicht im Homeoffice arbeiten kann, findet hier weitere Informationen. Ob Sie einen PCR-Test brauchen, was der kostet, und wie es geht, hat das Dillinger Gesundheitsamt uns erklärt. Den Bericht dazu finden Sie hier.

brauchen, was der kostet, und wie es geht, hat das Dillinger Gesundheitsamt uns erklärt. Den Bericht dazu finden Sie hier. Es gibt immer wieder Kinderimpftage. Alles dazu, kann auf der Internetseite www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Kinderimpftage“ entnommen werden. Corona: Wer gilt als enge Kontaktperson? 1 / 5 Zurück Vorwärts Laut Robert-Koch-Institut gilt als enge Kontaktperson zu einem bestätigten COVID-19-Fall bei Vorliegen mindestens einer der folgenden Situationen: Wer sich mehr als zehn Minuten ohne Abstand (<1,5 Meter) und ohne durchgehend und korrekt getragenen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske in der Nähe eines Corona-Positiven befunden hat. Ein adäquater Schutz wäre nur gegeben, wenn beide durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2- Maske tragen. Wer sich mit einem positiven Fall (Gesicht zu Gesicht, Abstand unter 1,5 m, unabhängig von der Gesprächsdauer) ohne adäquaten Schutz oder im direkten Kontakt unterhalten hat, Wer sich im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole (etwa bei schlechter Lüftung), unabhängig vom Abstand für länger als zehn Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt MNS (Mund-Nasen-Schutz) oder FFP2-Maske getragen wurde mit einem Corona-Fall aufgehalten hat. Als enge Kontaktperson gelten zudem grundsätzlich alle Personen im gemeinsamen Haushalt. Es wird noch weitere Angebote für Kinderimpfungen geben. Die Termine werden auf den Internetseiten des Landratsamtes und über die Medien bekanntgemacht.

Es wird noch weitere Angebote für Kinderimpfungen geben. Die Termine werden auf den Internetseiten des Landratsamtes und über die Medien bekanntgemacht.

Das rät das Dillinger Gesundheitsamt

Aufgrund der steigenden Inzidenzen stößt das Dillinger Gesundheitsamt aufgrund der verfügbaren personellen Kapazitäten an gewisse Grenzen und wird deshalb bei der Kontaktnachverfolgung eine Priorisierung vornehmen. Zudem setzt das Amt auf mehr Eigenverantwortung.

Um Infektionen mit der aktuellen Omikron Variante des SARS-CoV-2-Virus möglichst frühzeitig zu erkennen und damit Infektionsketten erst gar nicht entstehen zu lassen, rät das Gesundheitsamt Dillingen zu konsequenten, vor allem regelmäßigen und engmaschigeren Selbsttests.

Ganz generell sollte beachtet werden, dass Antigentests (Selbsttests und Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung) nicht zur sicheren Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion entwickelt wurden, sondern allein um Personen mit einer sehr hohen Viruslast, der damit verbundenen potenziellen Infektiosität und dem Übertragungsrisiko für Kontaktpersonen schnell und einfach zu identifizieren. Eine hohe Viruslast entwickelt sich zu Beginn einer Infektion, sei es mit oder ohne Symptomatik. Mehr dazu erfahren Sie hier.





Es wird Personal für zusätzliche Impfungen gesucht

Um die notwendigen Fachkräfte für das Impfzentrum gewinnen zu können, hat Landrat Leo Schrell im Ruhestand befindliche Fachkräfte, wie medizinisches Personal und Impfärzte, aufgerufen, die Impfkampagne zu unterstützen und sich bei Interesse an Ecolog (E-Mail: bewerbung.ecocare@ecolog-international.com) zu wenden.

. (pm)

Weitere bundesweite Nachrichten erfahren Sie ständig aktuell in unserem News-Blog.