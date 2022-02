Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt wieder leicht

Die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen ist am Samstag wieder leicht angestiegen. Wo man sich aktuell überall zum Schutz gegen das Virus impfen lassen kann.

Der Abwärtstrend der vergangenen Woche ist gestoppt: War die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen noch am Freitag laut Robert-Koch-Institut mit 2034,5, dem niedrigsten Wert seit zwei Wochen - so stieg sie am Samstag schon wieder leicht an und lag bei 2069,5. Den bisherigen Höchstwert gab es am vergangenen Freitag, 18. März, mit einem Wert von 2424,6. In den vergangenen sieben Tagen gab es in der Region 2011 neue Corona-Fälle. Es bleibt insgesamt also bei einer hohen Zahl an Infektionen. Seit Ausbruch der Pandemie sind bislang 184 Menschen im Landkreis an oder mit Corona gestorben.

So ist die Lage auf den Intensivstationen im Landkreis Dillingen

Die aktuelle Situation auf den Intensivstationen sieht wie folgt aus: Laut Divi-Intensivregister sind am Samstag im Kreis Dillingen von 14 Betten nur noch zwei frei. Aktuell werden zwei Patientinnen oder Patienten mit Corona auf den Intensivstationen behandelt. Invasiv beatmet werden muss derzeit niemand. Eine deutschlandweite Übersicht findet sich auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Corona-Regeln, Quarantäne-Regeln und alles zum PCR-Test

Die nächsten Impftermine im Kreis

Wie das Impfzentrum des Landkreises am Mittwochabend mitteilte, gibt es weitere Impftermine:

Lesen Sie dazu auch

Diese Woche (KW 8) wird ein mobiles Team in der alten Grundschule in Fristingen sein. Adresse: Ellenhartstraße 2, Fristingen , von Dienstag, 22. Februar, bis Samstag, 26. Februar, immer von 10 bis 16.30 Uhr (am letzten Tag nur bis 16 Uhr)

sein. Adresse: Ellenhartstraße 2, , von Dienstag, 22. Februar, bis Samstag, 26. Februar, immer von 10 bis 16.30 Uhr (am letzten Tag nur bis 16 Uhr) Ein weiteres Team ist an den kommenden Freitagen, 25. Februar und 4. März, wieder von 10.30 bis 16 Uhr in der Moschee in Lauingen .

. Im Spitalforum in Höchstädt kann man sich von Dienstag, 1. März, bis Freitag, 4. März, zwischen 12 und 17 Uhr impfen lassen.

Bei Blumen Spengler in Dillingen ist das ebenfalls an drei Tagen in der kommenden Woche (KW 9) möglich: Am Mittwoch, 2. März, von 10.30 bis 16.30. Am Donnerstag, 3. März, von 10 bis 16.30 Uhr. Und am Freitag, 4. März, von 10 bis 16 Uhr.

Auch am am Hagebaumarkt in Wertingen wird es ein Impfangebot geben, allerdings erst in der übernächsten Woche (KW 10). Das mobile Team impft am Dienstag, 8. März, von 10.30 bis 16.30 Uhr. Am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März, von jeweils 10 bis 16.30 Uhr. Und am Freitag, 11. März, von 10 bis 16 Uhr.

Der nächste Kinderimpftag im Landkreis Dillingen

Das Impfzentrum des Landkreises Dillingen organisiert weitere Kinder-Impftage: Am Sonntag, 27. Februar, bietet das Impfzentrum des Landkreises Dillingen in der Brenzhalle in Gundelfingen einen weiteren Kinderimpftag mit Erstimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an.

Weitere Detailinformationen zu den Kinderimpfungen können online unter der Rubrik „Kinderimpftage“ entnommen werden.

Das rät das Dillinger Gesundheitsamt

Aufgrund der steigenden Inzidenzen stößt das Dillinger Gesundheitsamt aufgrund der verfügbaren personellen Kapazitäten an gewisse Grenzen und wird deshalb bei der Kontaktnachverfolgung eine Priorisierung vornehmen. Zudem setzt das Amt auf mehr Eigenverantwortung.

Um Infektionen mit der aktuellen Omikron Variante des SARS-CoV-2-Virus möglichst frühzeitig zu erkennen und damit Infektionsketten erst gar nicht entstehen zu lassen, rät das Gesundheitsamt Dillingen zu konsequenten, vor allem regelmäßigen und engmaschigeren Selbsttests.

Ganz generell sollte beachtet werden, dass Antigentests (Selbsttests und Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung) nicht zur sicheren Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion entwickelt wurden, sondern allein um Personen mit einer sehr hohen Viruslast, der damit verbundenen potenziellen Infektiosität und dem Übertragungsrisiko für Kontaktpersonen schnell und einfach zu identifizieren. Eine hohe Viruslast entwickelt sich zu Beginn einer Infektion, sei es mit oder ohne Symptomatik. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Testzentrum des Landkreises muss Öffnungszeiten reduzieren

Wegen krankheitsbedingter Ausfälle muss das Testzentrum des Landkreises Dillingen in der Weberstraße 14 die Öffnungszeiten reduzieren. PCR-Testungen nach einem positiven Schnelltest oder für Kontaktpersonen werden deshalb von Montag bis Freitag nur noch am Vormittag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr angeboten. Am Samstag, 26. Februar, bleibt das Testzentrum komplett geschlossen.

Auch in der Woche vom 28. Februar bis zum 4. März bleiben die Öffnungszeiten des Dillinger Testzentrums reduziert. Als Grund gibt das Landratsamt anhaltende krankheitsbedingte Ausfälle an. PCR-Tests kann man in dieser Woche dort deshalb nur von 8 bis 12 Uhr machen. Am Samstag, 5. März, ist das Testzentrum wieder regulär von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Bevölkerung wird gebeten, an diesen Tagen die zahlreichen alternativen Testangebote im Landkreis zu nutzen, die für die genannten Testindikationen ebenfalls kostenfreie PCR-Testungen anbieten.

Die Standorte und die damit verbundenen Testmöglichkeiten (PCR/Schnelltest) sind auf der Homepage www.landkreis-dillingen.de unter folgendem Link zu finden: Sonstige Teststationen im Landkreis Dillingen – Landratsamt Dillingen. Zur Freitestung aus der Quarantäne beziehungsweise der Isolation am Tag sieben, für Schülerinnen und Schüler am Tag fünf, genügt laut Pressemitteilung ein Antigen-Schnelltest.

Es wird Personal für zusätzliche Impfungen gesucht

Um die notwendigen Fachkräfte für das Impfzentrum gewinnen zu können, hat Landrat Leo Schrell im Ruhestand befindliche Fachkräfte, wie medizinisches Personal und Impfärzte, aufgerufen, die Impfkampagne zu unterstützen und sich bei Interesse an Ecolog (E-Mail: bewerbung.ecocare@ecolog-international.com) zu wenden.

(pm)

Weitere bundesweite Nachrichten erfahren Sie ständig aktuell in unserem News-Blog.