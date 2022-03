Ein weiterer Todesfall - Corona-Inzidenz sinkt, aber weiter auf hohem Niveau

Die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen ist leicht gesunken, aber liegt weiterhin über 2000. Es gab einen Todesfall. So ist die Lage am Donnerstag

Laut Robert-Koch-Institut ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen am Donnerstag leicht gesunken, aber bleibt weiterhin auf einem hohen Wert von 2293,9 (Vortrag: 2387,5). Am Montag hatte sie mit 2454,6 bereits einen Rekord aufgestellt. Es bleibt insgesamt bei einer hohen Zahl an Infektionen - in den vergangenen sieben Tagen waren es 2229. Aktuell gibt es 12.224 Quarantäne-Fälle im Landkreis. Eine Person ist an oder mit Corona gestorben, damit sind seit dem Ausbruch der Pandemie im Landkreis 188 Menschen gestorben. Am Mittwoch, 16. März, ist ebenfalls eine Person an oder mit Corona gestorben.

So ist die Lage auf den Intensivstationen im Landkreis Dillingen

Die aktuelle Situation auf den Intensivstationen sieht wie folgt aus: Laut Divi-Intensivregister waren am Donnerstag von 14 Intensivbetten drei frei. Zwei Corona-Fälle werden intensivmedizinisch behandelt. Invasiv beatmet werden muss derzeit eine Person. Eine deutschlandweite Übersicht findet sich auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Corona-Regeln, Quarantäne-Regeln und alles zum PCR-Test

Das rät das Dillinger Gesundheitsamt



Aufgrund der steigenden Inzidenzen stößt das Dillinger Gesundheitsamt aufgrund der verfügbaren personellen Kapazitäten an gewisse Grenzen und wird deshalb bei der Kontaktnachverfolgung eine Priorisierung vornehmen. Zudem setzt das Amt auf mehr Eigenverantwortung.

Um Infektionen mit der aktuellen Omikron Variante des SARS-CoV-2-Virus möglichst frühzeitig zu erkennen und damit Infektionsketten erst gar nicht entstehen zu lassen, rät das Gesundheitsamt Dillingen zu konsequenten, vor allem regelmäßigen und engmaschigeren Selbsttests.

Ganz generell sollte beachtet werden, dass Antigentests (Selbsttests und Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung) nicht zur sicheren Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion entwickelt wurden, sondern allein um Personen mit einer sehr hohen Viruslast, der damit verbundenen potenziellen Infektiosität und dem Übertragungsrisiko für Kontaktpersonen schnell und einfach zu identifizieren. Eine hohe Viruslast entwickelt sich zu Beginn einer Infektion, sei es mit oder ohne Symptomatik. Mehr dazu erfahren Sie hier.

