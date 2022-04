Zwei weitere Corona-Todesfälle im Kreis Dillingen

Die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen bleibt hoch. Und auch die Zahl der Todesfälle ist von Dienstag auch Mittwoch wieder gestiegen.

Am Mittwoch liegt die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen bei 1184,5 (Dienstag: 1177,3). Es bleibt insgesamt bei einer hohen Zahl an Infektionen - in den vergangenen sieben Tagen waren es 1151. Insgesamt gibt es bisher in der Region 36.079 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle. Damit hat sich mehr als ein Drittel der Landkreisbevölkerung mit Covid-19 infiziert.

Am Mittwoch sind zudem zwei weitere Todesfälle gemeldet worden. Damit liegt die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Personen im Landkreis aktuell bei 209.

So ist die Lage auf den Intensivstationen im Landkreis Dillingen

Die aktuelle Situation auf den Intensivstationen sieht wie folgt aus: Laut Divi-Intensivregister waren am Sonntag von 14 Intensivbetten im Landkreis drei frei. Ein Corona-Fall wird intensivmedizinisch behandelt. Eine deutschlandweite Übersicht steht auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Die nächsten Impftermine im Landkreis Dillingen im Überblick

Seit Mitte April gibt es nur noch eine zentrale dauerhafte Impfstation im Landkreis. Das Impfzentrum wird ab diesem Tag neben den mobilen Impfangeboten zentral im Landkreis gelegen in der Industriestraße 3 in Dillingen-Schretzheim (ehemaliges Möbelhaus) betrieben.

Das sind die Impfangebote für diese Woche (KW 17). In allen Fällen gilt, dass vorab kein Termin vereinbart werden muss:

Cello Lauingen (Riedhauser Str. 3, 89415 Lauingen ): Mittwoch, 27. April, bis Freitag, 29. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr



(Riedhauser Str. 3, 89415 ): Mittwoch, 27. April, bis Freitag, 29. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr BRK-Gebäude Wertingen : Samstag, 30. April, von 10.30 bis 16 Uhr

: Samstag, 30. April, von 10.30 bis 16 Uhr Spitalforum Höchstädt : Dienstag, 26. April, bis Samstag, 30. April: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr, an allen anderen Tagen von 10 bis 16.30 Uhr

Das rät das Dillinger Gesundheitsamt

Aufgrund der steigenden Inzidenzen stößt das Dillinger Gesundheitsamt aufgrund der verfügbaren personellen Kapazitäten an gewisse Grenzen und wird deshalb bei der Kontaktnachverfolgung eine Priorisierung vornehmen. Zudem setzt das Amt auf mehr Eigenverantwortung.

Auch das Bürgertelefon ist wegen der geringen Nachfrage eingestellt worden. Alle wichtigen Informationen zur Pandemie finden Bürgerinnen und Bürger allerdings weiterhin auf der Website des Landratsamts.

Um Infektionen mit der aktuellen Omikron Variante des SARS-CoV-2-Virus möglichst frühzeitig zu erkennen und damit Infektionsketten erst gar nicht entstehen zu lassen, rät das Gesundheitsamt Dillingen zu konsequenten, vor allem regelmäßigen und engmaschigeren Selbsttests.

Was man über die Schnelltests wissen sollte

Aufgrund der rückläufigen Zahlen für PCR-Testungen hat das Landratsamt Dillingen die Test-Kapazitäten für die Bevölkerung wieder ausgebaut. Ab sofort bietet das Testzentrum des Gesundheitsamtes in der Weberstr. 14, Dillingen, deshalb zusätzlich zu den PCR-Testungen auch wieder Antigen-Schnelltests im Rahmen der Bürgertestungen an. Die Öffnungszeiten sind und auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht.

Ganz generell sollte beachtet werden, dass Antigentests (Selbsttests und Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung) nicht zur sicheren Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion entwickelt wurden. Damit können Personen mit einer sehr hohen Viruslast, der damit verbundenen potenziellen Infektiosität und dem Übertragungsrisiko für Kontaktpersonen schnell und einfach identifiziert werden. Eine hohe Viruslast entwickelt sich zu Beginn einer Infektion, sei es mit oder ohne Symptomatik. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Weitere bundesweite Nachrichten erfahren Sie ständig aktuell in unserem News-Blog.