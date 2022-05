Die Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt weiter leicht und liegt nun laut dem Robert-Koch-Institut bei 691,6.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt weiter - so wie in den vergangenen Wochen größtenteils auch schon. Am Freitag liegt die Inzidenz bei 691,6. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 733,8. Damit ist die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen nur noch knapp die höchste unter den umliegenden Landkreisen. Im Donau-Ries-Kreis stieg die Inzidenz am Freitag auf 690,9. Die Zahl der Infektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 672. Insgesamt gibt es bisher in der Region 37.929 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle. Damit hat sich mehr als ein Drittel der Landkreisbevölkerung mit Covid-19 infiziert.

In den umliegenden Landkreisen ist die Inzidenz teils schon seit vielen Tagen im dreistelligen Bereich. Die Zahlen vom Freitag: Günzburg 548,9 (Donnerstag: 566,2), Heidenheim 457,8 (Donnerstag: 452,5), Donau-Ries-Kreis 690,9 (Donnerstag: 658,9), Kreis Augsburg 637,7 (Donnerstag: 662,4).

Am vergangenen Freitag war ein weiterer Todesfall gemeldet worden. Damit liegt die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Personen im Landkreis aktuell bei 211.

So ist die Lage auf den Intensivstationen im Landkreis Dillingen

Die aktuelle Situation auf den Intensivstationen sieht wie folgt aus: Laut Divi-Intensivregister waren am Freitag von 14 Intensivbetten im Landkreis drei frei. Zwei Corona-Fälle werden intensivmedizinisch behandelt. Eine deutschlandweite Übersicht steht auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Die aktuellen Corona-Regeln im Landkreis Dillingen

Vor dem Hintergrund der aktuell weiterhin hohen Infektionszahlen hatte der Freistaat die 16. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung um weitere vier Wochen bis zum 28. Mai verlängert. Gleichzeitig wurden für die Schulen und die Kindertagesbetreuung ab dem 1. Mai folgende Erleichterungen beschlossen:

In den Schulen fallen alle Testpflichten auf eine Infektion mit dem Coronavirus weg. Dies gilt hinsichtlich der anlasslosen regelmäßigen Testungen ebenso wie für schulische Testungen bei einem Infektionsfall. Der Besuch ist wieder ohne Einschränkungen möglich.

Ebenso fallen alle Testpflichten im Bereich der Kinderbetreuung weg. Der Besuch ist auch hier wieder ohne Einschränkungen möglich.

Testzentrum im Gesundheitsamt ist samstags zu

Ab sofort bleibt an Samstagen das Testzentrum des Gesundheitsamtes, Weberstraße 14 in Dillingen, bis auf Weiteres geschlossen. Das teilte das Dillinger Landratsamt am 3. Mai mit. Grund sei die anhaltend geringe Nachfrage für PCR – und Antigen-Schnelltestungen. Für die regulären Wochentage von Montag bis Donnerstag bleibt Angebot für alle Testungen zu den bekannten Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr bestehen. Am Freitag hat das Testzentrum bis 17 Uhr geöffnet. Sollten dennoch PCR-Testungen am Wochenende benötigt werden, wird auf die Teststationen im Landkreis verweisen. Die hierzu beauftragten Teststationen können nach einem positiven Antigenschnelltest eine kostenfreie PCR-Testung zur Bestätigung durchführen. Die Teststationen sind auf der Homepage https://www.landkreis-dillingen.de/ veröffentlicht.

