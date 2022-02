Corona: Wertinger Klinik schließt drei Intensivbetten

Plus Im Landkreis Dillingen gibt es seit Freitag drei Intensivbetten weniger. Die Geschäftsführerin der Kreiskliniken erklärt, wieso.

In den Kliniken im Landkreis Dillingen gibt es seit Freitag drei Intensivbetten weniger. Statt eigentlich 14 Betten stehen jetzt nur noch elf für Patientinnen und Patienten zur Verfügung. Das geht aus der Übersicht des DIVI-Intensivregisters hervor. Woran liegt das?