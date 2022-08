Landkreis Dillingen

16:00 Uhr

Wer soll den CSU-Abgeordneten Georg Winter im Landtag beerben?

CSU-Abgeordneter Georg Winter wird bei der nächsten Landtagswahl im Oktober 2023 nicht mehr antreten. Das gab der Höchstädter am Freitag bekannt.

Plus Der Höchstädter Landtagsabgeordnete Georg Winter überrascht die Mitglieder des CSU-Kreisvorstands mit dem Zeitpunkt seiner Entscheidung. Aber wer soll nachfolgen?

Von Berthold Veh

Der Zeitpunkt der Entscheidung kommt am Donnerstagabend für viele Teilnehmende der Vorstandssitzung der Dillinger Christsozialen überraschend: CSU-Landtagsabgeordneter Georg Winter erklärt bei diesem digitalen Treffen, dass er bei der bayerischen Landtagswahl im Herbst 2023 nicht mehr antreten wird. Nach Informationen unserer Zeitung wollte der 71-Jährige, der die Region seit 32 Jahren im Landtag vertritt, seine Entscheidung ursprünglich bei der traditionellen Veranstaltung des CSU-Kreisverbands zum Tag der Deutschen Einheit im Oktober kundtun. Doch nun entschied sich der Höchstädter für einen früheren Zeitpunkt und machte dies am Freitag in einer Pressemitteilung öffentlich. Zuvor hatte es bei den Christsozialen ein Rätselraten gegeben, ob der verdiente Landespolitiker noch einmal kandidieren wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen