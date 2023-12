CSU-Fraktion fordert Senkung der Bezirksumlage

Die Bezirksräte der Christsozialen sind der Ansicht, dass die Landkreise und kreisfreien Städte entlastet werden müssen.

"Große Sorgen" bereitet der CSU-Bezirkstagsfraktion laut einer Pressemitteilung der zunehmende Mangel an Fachkräften sowohl in der Eingliederungshilfe als auch in der Pflege. Dies führe bei immer mehr Einrichtungen dazu, dass Betten stillgelegt und ganze Abteilungen geschlossen werden müssten. Andererseits werde der Bedarf an Pflegeplätzen in den kommenden Jahren schon allein aufgrund der alternden Bevölkerung weiter deutlich zunehmen.

Als Reaktion auf diese Entwicklung hat die CSU-Fraktion bereits einen Vorstoß unternommen, um die Fachkraftquote im Pflegebereich abzusenken und damit dieses Berufsfeld für eine deutlich größere Zahl von Interessenten zu öffnen.

CSU rechnet bei Senkung mit Ersparnis von 2,1 Millionen Euro für Kreis Dillingen

Unabhängig von dieser Initiative stellt die CSU-Fraktion mit ihrem Vorsitzenden Johann Popp aber auch fest, dass die freien Betten bei zahlreichen Einrichtungen für den Bezirk als Kostenträger vielfach geringere Ausgaben verursachten, die in den anstehenden Haushaltsberatungen berücksichtigt werden sollten. Bereits im Juli hatte die CSU gemeinsam mit den Fraktionen der Grünen und der SPD die Initiative ergriffen, Spielräume zur Senkung der Bezirksumlage zu ermitteln und damit die Umlagezahler, also die Landkreise und kreisfreien Städte, spürbar zu entlasten.

CSU-Fraktionsvorsitzender Johann Popp. Foto: Privat

Aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen hält die CSU-Fraktion eine Senkung des Hebesatzes der Bezirksumlage von 1,5 Prozentpunkten für möglich, was für den Landkreis Dillingen eine Entlastung von circa 2,1 Millionen Euro bedeuten würde. Diesen Vorschlag bringe die CSU-Fraktion ein, um einen fairen Umgang der verschiedenen kommunalpolitischen Ebenen untereinander zu gewährleisten. Aus heutiger Sicht könne man davon ausgehen, dass der niedrigere Hebesatz auch im Folgejahr 2025 beibehalten werden könne. Damit solle, so Popp, deutlich gemacht werden, dass der Bezirk jede Möglichkeit nutze, die Bezirksumlage zu senken und sie umgekehrt nur dann erhöhe, wenn zwingende Gründe dies erforderten. Grundlage der angestrebten Neuregelung sei die von Bezirkstagspräsident Martin Sailer praktizierte sparsame Haushaltsführung ebenso wie der engagierte Einsatz der beim Bezirk tätigen Beschäftigten. (AZ)