CSU-Kreisvorsitzender Winter bedauert, dass Kunz nicht kandidiert

Plus CSU-Kreisvorsitzender Georg Winter bedauert, dass der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz nicht die Nachfolge von Leo Schrell antreten will. Andere freuen sich darüber.

Die Christsozialen im Landkreis haben offensichtlich mehrheitlich damit gerechnet, dass Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz bei der Landratswahl am 15. Mai für die CSU ins Rennen gehen wird. „Für uns war klar, dass sich Frank Kunz das nicht nehmen lässt“, sagt der CSU-Kreisvorsitzende Georg Winter gegenüber unserer Redaktion.