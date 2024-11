Damit auch Kindern kochen Spaß macht

„Wir sind voll begeistert von unserem neuen Projekt, denn mit dem Buch geht ein Herzenswunsch in Erfüllung“, sagt Kreisbäuerin Annett Jung zu dem Buch „Kitchen Kids“ der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband. Die Idee, ein Kinderkochbuch herauszubringen, wurde immer wieder von den Kreisbäuerinnen an die Landfrauenabteilung herangetragen und bei Juliane Singer, Referentin der Landfrauenabteilung in München und wohnhaft im Dillinger Landkreis offene Türen eingerannt. Was liegt auch näher, Regionalität schon bei den Kindern anzufangen? Mit „Die Hauswirtschafterei“ wurde ein kleiner Eigenverlag gefunden, der auf regionale Kochbücher spezialisiert ist. Herausgekommen ist ein buntes Werk an abwechslungsreichen Rezepten, die Kinder einfach Lust auf das Kochen machen. Losgelegt werden kann mithilfe der Erwachsenen ab vier Jahren.

Ein Buch, das mit den Kindern mitwächst

Die Rezepte sind teilweise so aufgebaut, dass das Buch mitwächst. Wie etwa beim Müsli geht es los mit einem Schüttelmüsli für die ganz Kleinen, dann folgt ein Knuspermüsli und Kraftschnitten für die Großen. Sogar selbstgemachte Nudelrezepte finden sich darin. Denn drei Kinder hatten beim Fotoshooting nicht nur ihren Spaß dabei, sondern haben fleißig für die Schritt-für-Schritt-Fotos geschnippelt, gerührt und geknetet. Was ihnen geschmeckt hat, kam rein ins Buch. Natürlich finden sich auch zahlreiche Tipps und Informationen in dem Buch. Die drei Comic-Superhelden „Power“, „Fit“ und „Clever“, die auf besonders gesunde Rezepte hinweisen, runden das Werk ab. Da es ein Basiswerk ist, können auch Erwachsene alle Rezepte nachkochen.

Das Buch gibt es in jeder Buchhandlung, aber auch bei der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands in Dillingen. Ebenso wird die Kreisbäuerin Annett Jung die Bücher und den Landfrauenkalender bei sämtlichen Veranstaltungen der Landfrauen, wie Versammlungen und die Fahrt zum Christkindlesmarkt dabeihaben. (AZ)