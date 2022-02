Landkreis Dillingen

vor 25 Min.

Damit es im Landkreis Dillingen weiter sprudelt

Plus Gundelfingen, Haunsheim, Ziertheim und Wittislingen beziehen ihr Wasser aus der Egau. Wird auch weiterhin genügend Wasser aus der Egau gefördert werden dürfen?

Von Christina Brummer

Es brodelt und blubbert nur so unter der Wasseroberfläche. Ein Blick ins türkisgrüne Becken erinnert an eine versunkene Mondlandschaft: Kalksteinkrater und -hügel haben sich hier gebildet. In der Buchbrunnenquelle bei Dischingen sprudelt Trinkwasser auch für Gemeinden im Kreis Dillingen. Die Quelle versorgt rund 400.000 Einwohner in Bayern und Baden-Württemberg. In fünf Jahren laufen die Wasserrechte des Stuttgarter Zweckverbands Landeswasserversorgung (LW) aus. Der Verband möchte aber auch in Zukunft Wasser liefern. Im Rahmen eines langen Verfahrens sollen nun Auswirkungen der Wasserentnahme auf die Umwelt neu bewertet werden.

