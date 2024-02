Damit Frösche und Kröten sicher über die Straßen im Kreis Dillingen kommen

Die BN-Kreisgruppe startet wieder mit dem Aufbau der Schutzzäune und bitte Verkehrsteilnehmer um Rücksichtsnahme.

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Helferinnen werden in den nächsten Wochen aktiv. Es werden Schutzzäune aufgebaut, um die Tiere vor dem Tod auf der Straße zu bewahren. Im Landkreis Dillingen waren es in den letzten Jahren im Schnitt über 3500 Stück. Bayernweit rettet die Aktion jährlich 500.000 bis 700.000 Amphibien das Leben. „Ab einer nächtlichen Temperatur von circa fünf Grad und insbesondere bei regnerischem Wetter sind die fortpflanzungsbereiten Tiere massenweise auf Wanderschaft. Deshalb sind in diesen Wochen wieder zahlreiche ehrenamtlich Aktive des Bund Naturschutz (BN) an Straßenrändern unterwegs, kontrollieren morgens und oft auch am Abend die Fangzäune und bringen die eingesammelten Tiere sicher auf die andere Straßenseite“, erklärt Heidi Terpoorten, Vorsitzende der Kreisgruppe Dillingen.

Der BN bittet Verkehrsteilnehmer auf Helfer am Straßenrand zu achten. Foto: Paul Riederer

„Bis Mitte April muss man auf unseren Straßen mit den Amphibien rechnen oder mit Menschen, die zu deren Schutz in den Morgen- und Abendstunden unterwegs sind“, so Terpoorten weiter. Amphibienzäune in der Heidenau, zwischen Pfaffenhofen/Zusam und Donaumünster, an der Gemeindeverbindungsstraße Prettelshofen Richtung Wertingen, zwischen Eppisburg und Binswangen sowie zwischen Weisingen und der Abzweigung nach Glött, werden von der BN-Kreisgruppe Dillingen betreut. Etwa 40 Ehrenamtliche betreuen über acht bis zehn Wochen lang die Übergänge. Im letzten Jahr konnten auf diese Weise etwa 1950 Erdkröten und andere Amphibienarten vor dem Tod auf den Straßen bewahrt werden. In 2022 waren es 3400, in 2021 wurden 3700 Tiere gerettet.

Infoabend in Holzheim

Die Kreisgruppenvorsitzende wünscht sich, dass die Krötenrettung im Landkreis an all diesen Strecken auch in Zukunft weiter geht: „Über die Jahrzehnte konnten wir zehntausende Kröten und Frösche vor dem Verkehrstot retten. Allerdings kommen viele Helferinnen und Helfer in die Jahre. Wir hoffen, dass es überall gelingt, dass die Betreuung der Zäune von Jüngeren übernommen wird. Wer etwas Gutes tun will, ist jederzeit herzlich willkommen und kann sich melden.“ Am 22. Februar um 19 Uhr findet für alle Helfer ein Vorbereitungstreffen in der BN-Geschäftsstelle in Holzheim statt. Um Anmeldung wird unter dillingen@bund-naturschutz.de gebeten.

Auf Helfer am Straßenrand achten

Traurigerweise stellen immer mehr Helfer in den letzten Jahren fest, dass an vielen Übergängen die Anzahl der Tiere in den Fangeimern sinkt. Thomas Hefele, stellvertretender Vorsitzender, warnt: „Wenn wir nicht entschiedener gegen die Klimakrise vorgehen, werden die trockenen Sommer und Frühjahre, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, zur Regel. Selbst Allerweltsarten wie Erdkröte und Grasfrosch könnten dann zu einem seltenen Anblick werden.“ Für den Schutz der Amphibien, die aufgrund ihrer schnell austrocknenden Haut auf Feuchtigkeit angewiesen sind, müssen die Gewässer im Landkreis geschützt oder renaturiert und die feuchten Wiesen und Weiden erhalten werden, erinnert Hefele: „Viele Amphibien können wir vor dem Straßentod retten. Aber das hilft langfristig nur, wenn auch ihre Lebensräume erhalten werden.“



Der BN bittet alle Autofahrer in den kommenden Wochen um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme: Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Amphibienzäunen beachten, auf Helfer, die am Straßenrand Tiere einsammeln, schauen, Tempo reduzieren auf Straßen, die an Teichen oder Feuchtgebieten vorbeiführen. Der BN hat eine weitere Bitte: "Sie haben eine Stelle entdeckt, an der viele Amphibien überfahren wurden und an der kein Schutzzaun errichtet ist? Melden Sie sich bitte per Mail unter amphibien@bund-naturschutz.de", steht es in der Pressemitteilung. (AZ)

