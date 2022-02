Darum sind Ärzte im Kreis Dillingen gegen Corona-Impfungen in Apotheken

Damit sich mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen, sollen nun auch Apotheken impfen können. Im Kreis Dillingen wird das kritisch gesehen.

Alexander Zaune ist nicht nur Allgemeinmediziner mit Hausarztpraxis in der Dillinger Innenstadt, sondern auch Versorgungsarzt des Landkreises. In dieser Funktion nimmt er Stellung zu den angedachten Corona-Schutzimpfungen in Apotheken. Denn seine Kolleginnen und Kollegen, darunter der ärztliche Leiter des Dillinger Impfzentrums Matthias Depel, der Notarztobmann Dr. Wolfgang Geisser und der Vorsitzende des ärztlichen Bezirksverbandes Nordschwaben, Sebastian Voelkl, raten dringend dazu, die Impfungen nur unter ärztlicher Aufsicht durchführen zu lassen. Wie berichtet, hat sich bislang eine Apotheke im Kreis Dillingen dazu bereiterklärt. In den benachbarten Landkreisen sind es einzelne Apotheken, die impfen wollen.

Warum die Dillinger Ärzteschaft das Impfen so kritisch sieht

Zaune betont: "Insgesamt sind akute ernste Komplikation bei Covid-19 Impfungen wirklich sehr selten, sie kommen aber vor."

Apothekerinnen und Apotheker absolvieren ein langes und schwieriges Studium, erwerben unter anderem ein breites pharmakologisches Wissen und sehr vieles mehr und haben sehr vielfältige Aufgaben in unserem komplexen Gesundheitswesen.

"Gerade in einem kleinstädtisch-ländlichen Bereich wie im Landkreis Dillingen schätzen die Humanmediziner die kompetente Zusammenarbeit mit den Pharmazeutinnen und Pharmazeuten im Sinne der best-practice-Patientenversorgung sehr", schreibt Dr. Zaune.

Auch über ein gemeinsames Engagement für Impfungen generell und insbesondere bei Covid-19-Impfungen bestehe breiter Konsens, genauso wie eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Apotheken und deren Sprecher, Dr. Matthias Schneider in anderen Versorgungsbereichen oder bei der gemeinsamen Zusammenarbeit zu vielen Themen in der Gesundheitsregion plus. Gute Versorgung gelinge ohnehin nur in enger Absprache aller Beteiligten, seien es nun Ärzte in Klinik und Praxis, ÖGD, Apotheken, Heime, Rettungsdienst, Sozialstation, Pflegedienste, Physiotherapeuten und aller anderen im Gesundheitswesen aktiven Strukturen.

Lesen Sie dazu auch

Was machen Apotheken in einem Notfall?

"Doch die praktische Durchführung von Impfungen gehört nicht zu den Lehrinhalten des Pharmaziestudiums, die Verabreichung von Injektionen wird bislang nicht im Pharmaziestudium gelehrt, ebenso wenig wie Ärzte das korrekte Zubereiten von Rezepturen erlernen oder ein Dispensierrecht (Herstellen oder Mischen von Medikamenten) erwerben. Medizinstudenten sammeln dagegen bereits im Studium in Famulaturen, Blockpraktika und im sog. praktischen Jahr erste eigene Impferfahrungen unter ärztlicher Aufsicht und später zunehmend dann eigenverantwortlich in der jeweiligen Facharztausbildung."

Der aufgelegte Impfkurs der Apotheker beinhaltet laut Zaune ein etwa zweistündiges Notfallmanagement. Dabei werden letztlich die Maßnahmen der ersten Hilfe vertieft. Im Notfall gelte demnach für die Durchführung von Impfungen in Apotheken also: die Notrufnummer 112 wählen und Erste-Hilfe-Maßnahmen zu ergreifen.

Sachgerecht und fachgerecht wäre aus ärztlicher Sicht aber, das sichere und hier nicht vermittelte und in einer Schulung auch gar nicht vermittelbare Beherrschen der Fähigkeit, Zugänge legen zu können, eine eigene, regelhafte praktische Erfahrung damit und vor allem die ärztlichen Kenntnisse der Bilder leichter Anaphylaxien (akute allergische Reaktion) und deren Dynamik bis eben hin zur Beherrschung des Vollbildes des so genannten anaphylaktischen Schocks, und gegebenenfalls entsprechende Medikamentengabe selbst durchführen zu können, was Apothekern schon berufsrechtlich nicht erlaubt sei.

Zaune und seine Kollegen sagen deutlich: "Erweiterte Kenntnisse der ersten Hilfe und im Zweifel immer 112 rufen ist nicht ausreichend." Zumal der Notarztdienst im ländlich-kleinstädtischen Bereich bereits heute schwierig zu besetzen sei und der Rettungsdienst mit entsprechend sehr gut ausgebildeten Notfallsanitätern sowieso extrem eingespannt.

"Unnötige Alarmierungen wegen des Nicht-Beherrschens notwendiger Erstmaßnahmen durch eine nicht gegebene berufliche Qualifikation (wie z.B. das Legen von intravenösen Zugängen) sind zu vermeiden, darauf weist auch Dr. med. Wolfgang Geisser als leitender Notarzt ausdrücklich hin", teilt Zaune mit.

Zaune und Geisser raten vom Impfen in Apotheken ab

"Als Versorgungsarzt des Landkreises Dillingen rate ich der Bevölkerung deshalb in Rücksprache mit der ärztlichen Leitung der Kreiskliniken und dem Notarztobmann und Leitenden Notarzt Dr. Geisser, dem Vorsitzenden des ärztlichen Bezirksverbandes Nordschwaben Kollegen Sebastian Voelkl, dem ärztlichen Leiter unserer dezentralen Impfzentren und Notfallmediziner Kollegen Matthias Depel und zahlreichen fach- und hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen dazu, Covid-19-Impfungen weiter nur unter ärztlicher Aufsicht durchführen zu lassen."

Stattdessen könnte man sich weiter in den dezentralen Impfzentren, den niedergelassen Arztpraxen und der betriebsärztlichen Kollegenschaft impfen lassen.

Lieber Zahnärzte als Apotheker

Als „second line of defense“ würde Zaune eher die zahnärztliche Kollegenschaft sehen, die prinzipiell das Durchführen von Impfungen und eine mögliche Akut-Komplikationsbehandlung im Studium erlernen. Aktuell bestehe jedoch gar kein Bedarf dafür, ebenso wenig für ein Einschreiten der tierärztlichen Kolleginnen und Kollegen. (pm)