Das bietet der Hochschultag 2024 in Dillingen

Insgesamt 14 Hochschulen, Universitäten und weitere Einrichtungen informieren zu vielfältigen beruflichen und regionalen Karrierechancen.

Der regionale Arbeitsmarkt befindet sich in einem erheblichen Wandel. Damit verbunden ist ein immer stärker werdender Wettbewerb um Talente und um junge Menschen. Während vor nicht allzu langer Zeit die Arbeitgeber unter einer Vielzahl an Bewerbern auswählen konnten, so sind es heute die Jugendlichen, die eine umfassende Auswahl und beste Aussichten auf einen attraktiven Arbeitsplatz haben. Um sich nach der Schule orientieren zu können, wohin der berufliche Weg führt, bietet der Kreis Dillingen verschiedene Informationstage. Hier ein Überblick über das Programm.

Neben der Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ hat sich der jährlich stattfindende Hochschultag zu einer zentralen Informationsplattform für die Schülerinnen und Schüler entwickelt. So bietet die Veranstaltung insbesondere für die Schüler der Gymnasien sowie der Fachober- und Berufsoberschulen vielfältige Informationen.

Datum für Hochschultag 2024 steht fest

Aus diesem Grund haben die Organisatoren entschieden, an dem bewährten Format des Hochschultags festzuhalten. Der Hochschultag unter Federführung der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes und in enger Kooperation mit den Gymnasien und den Fachoberschulen im Landkreis Dillingen findet am Freitag, 2. Februar von 12.30 bis 16.00 Uhr im Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen statt.

Ziel des Hochschultages sei es, so Landrat Markus Müller, den jungen Menschen aufzuzeigen, welche "Fülle an Studiengängen und beruflichen Karrierechancen es in den Hochschulen und Universitäten in der Region gibt". Weiter betont der Landrat, dass der Fokus der Veranstaltung insbesondere auch auf den dualen Studienmöglichkeiten liege, die ein klassisches akademisches Studium mit einer dualen beruflichen Ausbildung verbinden. Müller sieht die duale Ausbildung als wesentlichen Baustein in der Fachkräftesicherung des Landkreises Dillingen.

Neun Hochschulen, Kreishandwerkerschaft und Klinik sind mit dabei

Mit einer Beteiligung von insgesamt neun Hochschulen und Universitäten sowie der Industrie- und Handelskammer für Schwaben, der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben, der Kreisklinik St. Elisabeth Dillingen als akademisches Lehrkrankenhaus, der Agentur für Arbeit sowie dem Verein Regionale Studienförderung im Landkreis Dillingen werden den jungen Menschen umfassende Informationsmöglichkeiten beim diesjährigen Hochschultag geboten.

„Herzstück des Hochschultags ist das vielfältige Vortragsprogramm mit insgesamt 17 hochinteressanten Vorträgen in sozialen, technischen, kreativen, sprachlichen oder sozialen Studienfeldern“, informiert Landrat Müller.

Auch Real- und Mittelschüler sowie Eltern sind willkommen

„Damit haben die jungen Menschen die Möglichkeit, sich möglichst frühzeitig damit auseinanderzusetzen, welcher Studiengang den eigenen Interessen und Begabungen am ehesten entspricht.“

Der Hochschultag richtet sich neben den Schülerinnen und Schülern der Gymnasien auch an die 10. Klassen der Real- und Mittelschule sowie an Schüler der Fachober- und Berufsoberschulen. Ausdrücklich sind auch alle interessierten Eltern zur Veranstaltung eingeladen.

Landrat Markus Müller dankt allen vertretenen Einrichtungen und Organisationen und dem Sailer-Gymnasium für die Ausrichtung des Hochschultages.

Diese Hochschulen sind in Dillingen dabei: Hochschule Aalen, Technische Hochschule Augsburg, Hochschulzentrum Donau-Ries, Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Technische Hochschule Ingolstadt, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Universität Augsburg, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und Universität Ulm.