Das Christliche Wort: Die "faulen Stellen" ausleuchten

Das Christliche Wort von Jugendpfarrer Bernd Udo Rochna, Leiter der Katholischen Jugendstelle Donauwörth und Diözesanseelsorger der KLJB-Augsburg.

Wer hat diese Situation nicht schon einmal erlebt: Wir sitzen beim Zahnarzt auf dem Behandlungsstuhl und dieser beginnt gerade mit der Untersuchung. Und natürlich denken wir uns: "Hoffentlich wird kein Loch oder ein anderes Problem entdeckt!" Zudem wissen wir ganz genau, dass dieser überdimensionierten Lampe mit ihrem hellen Licht, welche in der Regel im Rahmen des beschriebenen Prozesses da zum Einsatz kommt, nichts verborgen bleibt und wir keine Möglichkeit haben, mögliche "faule Stellen" oder ähnliche dentale Auffälligkeiten innerhalb unseres Gebisses zu verbergen oder zu verstecken. Wird ein Solches dann doch trotz aller inneren Stoßgebete entdeckt, erfolgt erst mal eine genaue Analyse und dies geschieht meist dadurch, dass der schon erwähnte Lichtstrahl direkt auf die betreffende Stelle gerichtet wird. Dieser Umstand gilt ja nahezu für alle Arbeitsprozesse: Es muss genügend Licht herrschen, damit die entsprechenden Tätigkeiten erfolgreich durchgeführt werden können.

Der vierte Fastensonntag steht an

Was könnte nun die eben beschriebene Situation mit dem Evangelium des kommenden 4. Fastensonntag, welcher ja auch die Bezeichnung "Laetare" trägt, zu tun haben? Zunächst ist da auch von einem Licht die Rede. Eines, welches in unsere Welt kommt, aber von den Menschen nicht akzeptiert wird, da diese eher Dunkelheit und Finsternis bevorzugen. Und diesem Verhalten liegt auch eine konkrete Ursache zugrunde: Die Betroffenen möchten nicht, dass ihre negativen Taten aufgedeckt und im übertragenen Sinne ans Tageslicht kommen. Diese sollten lieber im Dunkeln bleiben und nicht gesehen werden.

Ähnlich wie bei möglichen faulen Stellen in unserem Gebiss. Ganz nach dem Motto: Wo ich nichts sehe, da ist auch nichts. Aber dadurch wird auch verhindert, dass die betreffenden Defekte behoben werden und es nicht zu ernsteren, gesundheitlichen Beschwerden kommt. So kann in keinem Bereich unseres Lebens eine Besserung eintreten, wenn wir zuvor nicht mögliche negative Punkte genau unter die sprichwörtliche Lupe nehmen und diese einer genauen Betrachtung unterziehen. Die daraufhin folgende „Behandlung“ kann zwar ähnlich wie auf dem Stuhl in der Zahnarztpraxis zunächst etwas unangenehm sein, aber das erreichte Ergebnis wird unsere Lebensqualität wieder deutlich verbessern.

Licht ins Dunkle bringen

Das Licht, welches da innerhalb des betreffenden Textes aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums beschrieben wird, soll Jesus selbst repräsentieren. Er möchte zu uns kommen, eben nicht um uns zu richten, sondern um uns zu erretten. Und dies kann nur geschehen, wenn wir uns im übertragenen Sinne von ihm anstrahlen lassen, damit wir die Schwachstellen unseres Lebens erkennen und sie mit seiner Hilfe auch entsprechend verbessern können. Eine echte Möglichkeit hierbei bietet etwa das Bußsakrament, welches ja auch dazu dient, unseren Lebensweg immer wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. So lade ich Sie und Euch immer wieder dazu ein, uns vom Licht Jesu erleuchten zu lassen, damit mögliche „faule Stellen“ schnell und erfolgreich behandelt werden können. Und auch hier gilt ein Grundsatz aus der Zahnmedizin: Je früher wir zur „Behandlung“ kommen, desto reibungsloser läuft diese in Regel ab.

Ihr Bernd Udo Rochna, Jugendpfarrer

