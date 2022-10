Das Dattenhauser Ried wird in München ausgezeichnet

Für das herausragende Engagement für den Naturschutz erhält der Zweckverband den Bayerischen Staatspreis. Denn nur durch ihn können dort seltene Tiere leben.

Einst Weiher für die Karpfenzucht, dann systematische Trockenlegung und jetzt Paradies für Brut- sowie Rastvögel und seltene Pflanzen. Die in Teilen bereits umgesetzte Wiedervernässung im Dattenhauser Ried hat sich gelohnt. Für das Engagement erhielten die Unterstützerinnen und Unterstützer den Bayerischen Staatspreis für herausragende Einzelleistung im Bereich "Erhalt der biologischen Vielfalt" in der Residenz in München.

Die Flurneuordnung ab dem Jahr 2005 ebnet bis heute den Weg für das größte Moor- und Feuchtgebiet im Naturraum Schwäbische Alb. Der Zweckverband „Renaturierung Dattenhauser Ried“ führt aktuell gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband bei Donautal-aktiv die Wiedervernässung, Pflege und Weiterentwicklung des Moores fort. Dies erhält die Artenvielfalt und den wiedergewonnenen naturnahen Zustand und wurde während eines Festaktes des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Münchner Residenz kürzlich feierlich gewürdigt. Staatsministerin Michaela Kaniber überreichte die Siegerurkunde an die Mitglieder der Teilnehmergemeinschaft Dattenhausen, an die Gemeinden Bachhagel und Ziertheim sowie an den Landkreis Dillingen für herausragende Leistungen zum Erhalt der biologischen Vielfalt.

Vertreterinnen und Vertreter des Zweckverbands "Renaturierung Dattenhauser Ried", des Landkreises und der Gemeinden nahmen den Staatspreis entgegen. Foto: Hauke Seyfarth, Stmelf

Los ging es im Dattenhauser Ried bereits 2005

Vor der Einleitung eines Flurneuordnungsverfahrens 2005 durch das Amt für ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach war ein rasanter Verlust des naturschutzfachlichen Wertes des Naturschutzgebietes Dattenhauser Ried festzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gründe hierfür waren unter anderem die anhaltende tiefgründige Entwässerung des Moorbodens und Zurückdrängung artenreicher Wiesen durch Nutzungsintensivierung.

Ein weiteres Problem bestand in der Kleinparzellierung. Die Lösung war 2005 daher die Einleitung eines vereinfachten Bodenordnungsverfahrens mit dem Ziel das Moorgebiet zu erhalten und vor der Wiedervernässung möglichst alle Grundstücke in die öffentliche Hand zu tauschen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Reduzierung von 986 Flurstücken auf 323.

Im Jahr 2013 wurden die ersten Baumaßnahmen zur Wiedervernässung des Oberbechinger Rieds durchgeführt. Seitdem findet eine sehr positive Entwicklung der Artenvielfalt etwa die Rückkehr vieler verschwundener Arten wie der seltenen Bekassine oder des Kiebitzes statt. "Das Dattenhauser Ried ist wieder ein Paradies für Brut- und Rastvögel und seltene Pflanzen", freut sich Susanne Kling vom Landschaftspflegeverband bei Donautal aktiv.

Durch die Gründung des Zweckverbandes Renaturierung Dattenhauser Ried wird auch zukünftig an der Nachhaltigkeit und dem Schutz dieser außergewöhnlichen Moorlandschaft gearbeitet. Dies wurde durch die Staatsministerin speziell gewürdigt "Es braucht das Engagement der Menschen vor Ort", betonte Michaela Kaniber in ihrer Festrede. Auch Beweidungsprojekte und die Beauftragung des Landschaftspflegeverbandes für Begleitung der regelmäßigen Pflege der Flächen fanden lobende Worte.

Am Schutz des Dattenhauser Rieds wird auch künftig gearbeitet

Für dieses Engagement erhält deshalb das Projekt den Staatspreis in der Kategorie zwei: herausragende Einzelleistungen im Bereich „Stärkung der biologischen Vielfalt“. "Dieser Preis würdigt das jahrelange Engagement der Gemeinden und des Landkreises sowie der Teilnehmergemeinschaft Dattenhausen und ist für uns eine große Motivation”, freut sich der Vorsitzende des Zweckverbandes Dattenhauser Ried, Bürgermeister Thomas Baumann, als er den Preis stellvertretend für alle, die sich im Dattenhauser Ried engagieren, entgegennimmt. (AZ)