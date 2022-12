Das Dillinger MVZ hat jetzt eine Praxis für Gynäkologie

Das Medizinische Versorgungszentrum in Dillingen wächst. Mit dabei ist bald ein Lauinger Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Das Medizinische Versorgungszentrum Dillingen erweitert das medizinische Angebot im Bereich der ambulanten Versorgung und übernimmt die Praxis von Dr. med. Berthold Eberlein in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen. Damit wächst das Angebot des MVZ zum 1. Januar um das Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Eberlein, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, hat seit Jahrzehnten mit seinem Team die Praxis betrieben. Er wird dies auch weiterhin tun und künftig in Ergänzung zum bestehenden Angebot der DLG-MVZ-GmbH das gesamte Spektrum der gynäkologischen und geburtshilflichen Vorsorge und Behandlung anbieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Er setzt dabei auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Patientinnen und dem ärztlichen Team der Klinik für Frauengesundheit der Kreisklinik St. Elisabeth Dillingen.

Lauinger Gynäkologe Eberlein: Werde im gewohnten Umfang an gewohnter Stelle zur Verfügung stehen

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der DLG MVZ GmbH. Mein Team und ich werden in gewohnter Weise, gewohntem Umfang und an gewohnter Stelle für die medizinische Versorgung zur Verfügung stehen“, so Eberlein.

Markus Müller, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen und der DLG MVZ GmbH, zeigt sich gemeinsam mit Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken, erfreut: „Im Sinne der sektorenübergreifenden Patientenversorgung ist es zwingend notwendig, die Verzahnung des ambulanten und stationären Bereichs weiter auszubauen. Denn die sektorenübergreifende Versorgung fördert eine stärkere Vernetzung der verschiedenen Fachdisziplinen, Haus- und Fachärzte wie Krankenhäuser, um die Qualität der Patientenversorgung kontinuierlich zu optimieren und gleichzeitig die Gesundheitskosten des gesamten Systems zu senken, da Synergien besser genutzt werden. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, um eine gute medizinische Versorgung aus einer Hand sicherzustellen.“ (AZ)