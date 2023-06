Landkreis Dillingen

Das Energiesparpotenzial im Kreis Dillingen ist fast ausgeschöpft

Schulen sind recht energieintensiv. Vor allem das Lauinger Gymnasium benötigt überdurchschnittlich viel Energie, weil der Anteil an Altbau groß ist.

Plus Durch mehrere Maßnahmen hat es der Landkreis geschafft, seinen Energieverbrauch zu senken. Doch beim Strom- und Wassersparen gibt es laut Peter Kufeldt vom Landratsamt Zielkonflikte.

Von Philipp Nazareth

Die Energiekosten, die der Landkreis pro Flächeneinheit ausgibt, haben sich seit Anfang 2000 mehr als halbiert. Das geht aus dem Energiebericht des Landratsamts für das Jahr 2022 hervor. Welche Maßnahmen haben Ihnen geholfen?



Peter Kufeldt: Wir haben das Heizen intelligenter gestaltet, indem Schulen zum Beispiel nur noch dann beheizt werden, wenn sie belegt sind. Bei Neubauten versuchen wir seit Längerem, nach strengen Standards zu bauen, also zum Beispiel besser zu sein als der Standard der KfW-Förderbank. Das gelingt etwa durch gutes Dämmen und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.

Welche Einrichtungen verbrauchen am meisten Energie?



Kufeldt: Das sind primär die Schwimmbäder. Daneben sind auch die Schulen recht energieintensiv. Vor allem solche, bei denen der Anteil an Altbauten noch relativ groß ist, wie das Gymnasium in Lauingen, benötigen noch überdurchschnittlich viel.

