Das etwas andere Fasten: Die Last im Kleiderschrank loswerden

Die Altkleidercontainer in Nordschwaben quellen währen der Corona-Pandemie immer wieder mit Säcken voller Kleidung, Schuhen und anderen Gegenständen über.

Plus Viele Menschen in Nordschwaben haben sich während der Pandemie von ungeliebten Klamotten getrennt. Wo die Kleidung gelandet ist und was das mit Ballast zu tun hat.

Von Susanne Klöpfer

In der Fastenzeit geht es oft vorrangig um Gewichtsverlust. In unserer Serie „Ballast“ soll es aber um mehr gehen. Schließlich belasten uns oft nicht nur ein paar Kilos mehr, sondern Sorgen, Probleme – oder ein viel zu voller Kleiderschrank. Wie geht man mit Ballast um, wie wird man ihn los? In der Fastenzeit versuchen wir, darauf Antworten zu finden.

