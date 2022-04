Das Geheimnis der Auferstehung: Wer glaubt noch daran?

Das feiern Christen an Ostern. Wir haben Menschen im Kreis Dillingen gefragt, wie sie zu der biblischen Überlieferung stehen.

Wie viele Menschen er beerdigt hat, kann Wolfgang Düthorn gar nicht genau sagen. „Ich schätze, dass es mehr als 10.000 sind“, teilt der Dillinger Bestatter mit. Für unsere Frage nach dem Weiterleben nach dem Tod scheint der 56-Jährige jedenfalls ein ausgewiesener Experte zu sein. Denn Düthorn arbeitet täglich an dieser Schwelle zwischen dem Diesseits und dem, was da nach dem Tod noch kommen könnte. „Wenn ich den Glauben außen vor lasse, müsste ich nach der Bestattung eines Menschen sagen, ‚das war’s dann‘“, erläutert der Dillinger. So geht es auch vielen Christen und Christinnen. Nur jeder Zweite glaubt Umfragen zufolge an die Auferstehung Jesu. Als Bestatter könne er nur feststellen, dass jemand tot ist. „Ich kann nicht über die Schwelle zum Herrgott reinschauen“, sagt Düthorn. In diesem Fall könne er seinen Beruf nicht mehr ausüben, weil er dann selbst tot sei.

Der Glaube an die Auferstehung gebe Zuversicht, so der Bestatter

Eines hat der Dillinger Unternehmer aber immer wieder erfahren. „Gläubige Menschen haben Hoffnung, sie sind in diesen Trauer-Situationen, wenn sie von lieben Angehörigen Abschied nehmen müssen, stabiler“, sagt Düthorn. Der Glaube an die Auferstehung in Christus gebe Zuversicht. „Ich würde mich freuen, wenn es so wäre.“ Und wie würde dieses Weiterleben ausschauen? „Es wird ein geistiger Zustand sein“, glaubt der Bestatter.

Schwester Bernhild Schuster von den Dillinger Franziskanerinnen hat auf die Frage nach dem Leben danach ein Bild vor Augen. Es ist ein Werk von Schwester Nicole Oblinger und ziert das Gruftgärtchen des Mutterhauses in Dillingen. Das Thema der drei hochformatigen Glasbilder heißt „Vom Dunkel ins Licht“. Sind die Farben auf dem linken Bild wild und dunkel, erscheint auf dem mittleren deutlich ein Kreuz. Das rechte Bild strahlt in hellen Gelb- und Weißtönen. Die Alltagskreuze haben sich im Licht aufgelöst. „Gott lässt seinen Sohn nicht im Tode. Gott lässt niemanden im Tod. Sondern dieser Gott macht Aufstand gegen den Tod“, sagt Schwester Bernhild. Gott mache Aufstand gegen alles, was uns Menschen das Leben nimmt. Denn er habe uns geschaffen, damit wir das Leben haben. „Weil er doch ein Gott der Lebenden ist – und nicht der Toten. Denn von Toten hat niemand etwas, von Toten hat nicht mal Gott was“, betont Schwester Bernhild. So wie Gott seinen eigenen Sohn ins Leben zurückruft, ruft er auch die Menschen zurück, wenn sie das Leben dieser Welt beendet haben. Dann leben wir auf ewiglich in seinem Reich, in seinem Licht, bei ihm. „Wie Gott das macht, wissen wir nicht. Das ist und das wird das Geheimnis von Auferstehung bleiben, das Geheimnis Gottes. Wir werden „neue Schöpfung“ – geschaffen für das ewige Leben – in der Herrlichkeit Gottes.“

Die frühere Intensiv-Krankenschwester glaubt nicht an ein Weiterleben

Anders denkt Ottilie Probst, die frühere Intensiv-Krankenschwester an der Wertinger Kreisklinik. Der Gedanke an die Auferstehung könne eine schöne Hoffnung sein. „Ich glaube aber nicht, dass nach dem Tod noch etwas kommt, und schließe das ganz aus“, sagt die 65-Jährige. Viele Pflegekräfte sehen das ihren Worten zufolge aber ganz anders. Probst zieht für sich folgenden Schluss: „Wir müssen das Leben im Hier und Jetzt sinnvoll und verantwortungsvoll gestalten und brauchen nicht darauf zu hoffen, dass nach dem Tod noch etwas kommt.“ Ob das nicht eine furchtbare Vorstellung sei? Probst verneint dies, für ihre Mutter sei es eine furchtbare Vorstellung gewesen, vielleicht in die Hölle zu kommen. Jesu Botschaft dagegen schätzt die frühere Betriebsrätin, die inzwischen in Mödingen wohnt. „Wenn alle Christen diese Botschaft ernst nehmen würden, dann würden wir in einer glücklicheren Welt leben“, sagt Probst.

An die Auferstehung glaubt die evangelische Pfarrerin Stephanie Kastner aus Haunsheim. Sie fragt aber nicht was, sondern wer kommt nach dem Tod. "Bei dieser Antwort sind sich die neutestamentlichen Autoren ziemlich einig. Nach dem Tod kommt Christus auf uns zu - oder wir zu Christus hin. Der Jesus Christus, der seinen Jüngern gegenüber in vielen Bildern über den Tod und das ewige Leben danach gesprochen hat. „Ich bin die Auferstehung“ konnte er sagen – das neue, ewige Leben in Person. Dieses Leben kommt uns entgegen."

Was wir im Leben alles vermurkst haben

Kasnter sagt, Jesus spricht auch davon, dass er seinen Jüngern vorausgeht, um Quartier zu machen, einen Ort vorzubereiten für die Jünger, damit sie dort sein können, wo er ist. Ein Ort, an dem Gott unter den Menschen wohnt („zeltet“ heißt es im Original – Gott scheint also auch in der Ewigkeit unterwegs oder zumindest beweglich zu sein – nicht starr auf seinem Thron zu sitzen wie hinzementiert, sondern ganz lebendig, im Kontakt, in der Begegnung).

In der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn werde es uns siedend heiß überkommen: Was wir im Leben für Murks und Schrott gebaut haben. Was wir uns und anderen nie verzeihen konnten. Die Bibel nennt das „Gericht“. Alles kommt auf den Tisch: Recht und Unrecht, Segen und Fluch, Verletzungen und Bitterkeiten.

Es kommt einmal auf den Tisch, ein letztes Mal. Es wird, so Pfarrerin Kastner, uns nicht ewig aufs Brot gestrichen, aber auch nicht mehr unter den Teppich gekehrt; "ein einziges Mal wird weder verharmlost noch dramatisiert. Gott schaut mich an und erkennt mich – liebevoll, ernsthaft, durch und durch. Und ich schaue Gott an – und sehe, wie er mich sieht und gewollt hatte. Um Christi willen ist es dann vorbei mit all dem auf dem Tisch. Der Tisch wird abgeräumt. Danach setzt sich Christus mit uns zusammen an den Tisch und feiert mit uns das Fest des Lebens, das Abendmahl. "