Das Glötter Spiel eskaliert

Mit zwei späten Treffern sicherte sich der FC Lauingen einen 3:1-Heimerfolg gegen den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West, SV Neuburg/Kammel. Im ersten Durchgang spielte sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab, beide Abwehrreihen standen stabil. Die beste Chance für den FCL war ein Kopfball von Leon Rutkowski. Schwungvoll begann der zweite Durchgang. Lukas Hummel ging parallel zu Grundlinie durch, sein Zuspiel setzte Lauingens Youngster Rutkowski aus rund fünf Metern unter die Latte – 1:0 (51). Nur fünf Minuten später stürmte Lukas Hummel durch die Nahtstelle der Neuburger Viererkette, doch der herauseilende Zerberus war einen Tick schneller am Ball. Neuburg drückte nun mehr aufs Tempo, Lauingen wusste bei Kontern zu gefallen. Nach einem Freistoß der Gäste von Simon Heiligman stieg Habtom Wedigergis am höchsten und köpfte zum Ausgleich ein (82.). Im Gegenzug setzte sich Lauingens Christoph Marek im Gästestrafraum durch, scheiterte aber aus spitzem Winkel. Der FCL wollte den Sieg und wurde in den Schlussminuten auch belohnt: Artur Stegner köpfte einen Freistoß von Almuri Abdulrazak zum 2:1 in die Maschen. Fatjon Gashi ließ nur 60 Sekunden später den 3:1-Endstand folgen. (fcljoh)

FC Lauingen: Nimanaj; Zengerle, Egger (46. Marek), Hummel, Almuri (89. Strak), Gentner, Gashi, Klose (46. Pertler), Hander, Rutkowski (65. Kasakowski), Stegner Tor: 1:0 Leon Rutkowski (51.), 1:1 Habtom Wedigergis (82.), 2:1 Artur Stegner (89.), 3:1 Fatjon Gashi (90.) SR: Bernd Ziegler (DJK Stotzard) Zuschauer: 180

Kreisliga West

Bubesheim – Glött 1:1. Dieses Remis im Verfolgerduell geht für die Lilien als gewonnener Zähler durch. Höhepunkt war eine turbulente Schlussphase, in der sich die Ereignisse auf dem Bubesheimer Sportgelände überschlugen. Schiedsrichter Norbert Süss hatte schon zuvor keine glückliche Figur abgegeben. So auch jetzt. Die Nachspielzeit von acht Minuten war völlig überzogen und führte fast noch zu einer Eskalation. Ausschlaggebend war das vermeintliche 2:1 für die Gastgeber durch Lukas Ün (90.+2). Dem ging ein klares Foulspiel an Glötts Benjamin Waidele im Mittelfeld voraus. Der Referee ließ zur allgemeinen Verwunderung weiterlaufen und erkannte das Tor trotz großer Lilien-Proteste zunächst an. Als er den Treffer nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurücknahm, kochten auch beim SCB die Emotionen hoch. Weil der Unparteiische zudem nach einem Glötter Foul (90.+7) auf Freistoß für die SSV statt auf einen von den Gastgebern gefordert Elfmeter entschied, war kaum noch ein geordnetes Spielende möglich. Begonnen hatte die Partie mit Bubesheimer Druck. Glött nutzte dann aber seinen ersten guten Angriff zum 0:1: Die genaue Hereingabe des enteilten Raphael Martin verwertete Jonas Stutzmüller im Zentrum (9.). Die Hausherren zeigten über weite Strecken der Partie ihre spielerische Klasse, bissen sich aber an der starken Lilien-Defensive die Zähne aus. Erst ein leichtsinniger SSV-Ballverlust ermöglichte den Ausgleichstreffer durch Cemre Onay aus 16 Metern – 1:1 (60.). Zu diesem Zeitpunkt taten sich die Lilien längst schwer, eigene Offensivakzente zu kreieren. Die Gastgeber witterten nun ihre Chance und drängten bis in die besagte Nachspielzeit verstärkt auf den Führungstreffer. (RÖB)

SSV Glött: D. Waidele; Weigl, Brugger, F. Bacherle, Taner (56. E. Schneider), B. Waidele (78. Ostertag), Guggemos (86. B. Waidele), Morais de Almeida (46. Wiedemann), St. Ansbacher, Martin, Stutzmüller Tore: 0:1 Jonas Stutzmüller (9.), 1:1 Cemre Onay (60.) SR: Norbert Süss (TSV Ellgau) Zuschauer: 180

Burgau – TG Lauingen 3:2. Nach torloser erster Halbzeit ging Burgau 3:0 in Führung und leitete damit die erste Saisonniederlage von Türk Gücü ein. Venhar Neziri machte es mit dem 3:1 (84.) wieder etwas spannender. In der 87. verhinderte Burgaus Keeper Aytun Özgüven mit einem gehaltenen Strafstoß zunächst noch den TGL-Anschlusstreffer, der Yigitcan Yüce in der Nachspielzeit gelang: Er verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:2 – zu spät für die Lauinger. Mehr als eine Zeitstrafe für Yüce war vor dem Abpfiff nicht mehr zu vermerken. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülger; Baki, Wiedenmann, Er (63. Tufan), Cukur (63. Bal), Ellici, Yüce, Askar (63. Subasi), Neziri, Nuh Arslan, S. Tasdelen; Babur, Tufan, Bal, Subasi, Enes Arslan Tore: 1:0 Philip Hämmerle (53.), 2:0 Daniel Nolde (60.), 3:0 Bleron Thaqi (64.), 3:1 Venhar Neziri (84.), 3:2 Yigitcan Yüce (90.+3/FE) SR: Tobias Willer (SpVgg Bachtal) Zuschauer: 130

FC Gundelfingen II – Scheppach 5:1. Zwischendurch tat sich der FCG, bei dem sich Noah Sailer schon nach wenigen Sekunden verletzte, durchaus schwer. Spätestens mit der Einwechslung von Denisz Toth, der das vorentscheidende 3:1 markierte und zwei Treffer aufleget, lief es aber besser. Mit seinen Toren zum 1:0 und 2:1 bereitete Johannes Hauf den Heimerfolg vor. Ebenfalls zwei Treffer erzielte Stürmer Neo Fähnle für die Stegner-Truppe. (dz)

FCG II: Müller; Eberle, Riedinger, R. Schneider, Schön, Groepper (61. Toth), Leimer, Noller, N. Seiler (4. Pinto Pires/84. Groepper), Fähnle, Hauf (79. Agalarov) Tore: 1:0 Johannes Hauf (12.), 1:1 Mathias Kraus (43.), 2:1 Johannes Hauf (63.), 3:1 Denisz Toth (71.), 4:1 Neo Fähnle (81.), 5:1 Neo Fähnle (88.) SR: Julian Seiler (SV Hochwang) Zuschauer: 205

Dillingen – Wiesenbach 1:1. Schon zur Pause stand das Remis fest, nachdem sich in Hälfte zwei keine der beiden Mannschaften mehr entscheidend durchsetzten konnte. Die SSV Dillingen wartet damit weiter im Tabellenkeller auf ihren zweiten Saisonsieg. (dz)

SSV Dillingen: Wagner; Hildmann, Kasumi, Riedinger, G. Nuraj, Lloqanaj, Gehring, Kinder, Kratz, L. Isufi, Hoti; Korschinski, Stachelski, Sharifi, Sakorwrjaschin, Kraft, A. Nuraj, Yilmaz Tore: 1:0 Alexander Kinder (18.), 1:1 Daniel Steck (37.) SR: Andreas Schaudig (SpVgg Ederheim) Zuschauer: 50

Altenmünster – Thannhausen 1:1. Die Gastgeber konnten sich für ihre gute Leistung in der ersten Halbzeit nicht mit Toren belohnen und kassierten 55 Sekunden nach der Pause prompt das 0:1 durch einen Sonntagschuss von Thannhausens Meric Capar. Mit zwei starken Paraden bewahrte SCA-Torwart Jannis Fischer sein Team vor einem weiteren Gegentreffer. Altenmünster baute nach einer Stunde wieder Druck auf, vergab aber vor allem durch Patrick Pecher eine Chance nach der anderen. Erst der eingewechselte Joker Dominik Bauer war es, der mit seiner zweiten Ballberührung und einem fulminanten Direktschuss in der 77. Minute für den längst fälligen Ausgleich sorgte. (her)

SC Altenmünster: Fischer, Kalkbrenner, S. Kaifer, J. Schuster (89. Roth), P. Henne, de Souza Wolf (57. Glenk), Gruber, Wieland, Kirchberger (76. Bauer), Pecher, Rigel Tore: 0:1 Meric Capar (46.), 1:1 Dominik Bauer (73.) SR: Erkan Oflaz (TGB Günzburg) Zuschauer: 130

Kreisliga Nord

Höchstädt – Wemding/W. 3:0. Die Partie am späten Sonntagabend sah mit der SSV Höchstädt einen verdienten Sieger.

SSV Höchstädt: Huber; Gritzuhn, N. Korittke, Weit, Stelzle, S. Wanek, P. Wanek, Wurm, Zecevic, Bytyqi, Gruber; M. Mayerle, L. Mayerle, Azouz, Kaiser, Amachtal, Rettinger Tore: 1:0 David Gruber (12.), 2:0 Franc Bytyqi (23.), 3:0 Simon Selzle (83.) SR: Tobias Heuberger (TSV Möttingen) Zuschauer: 100

Maihingen – Ehingen-O. 3:1. Beim Tabellenführer lief der SVEO als Außenseiter auf, bot aber stark Paroli und schnupperte lange Zeit am Remis. Bereits nach zwölf Minuten war die Gästeabwehr überwunden: Dominik Göck umspielte den Ehinger Torhüter – 1:0. Doch die Gäste wehrten sich, und nur vier Minuten glich der aufgerückte Max Ostermeier aus. In der Folge drückte Maihingen mächtig, aber Ehingen war wach und plötzlich gut im Spiel. Einen schön vorgetragenen Konter setzte Tobias Meitinger an den Pfosten, Sedlacek hatte eine weitere gute Gelegenheit. Nach der Pause wurde Maihingens Druck immer größer. Die gut organisierte Ehinger Abwehr um Coach Florian Steppich hielt zunächst dagegen. In der 77. Minute erlöste Max Steger den Spitzenreiter mit dem 2:1. Gegen Ehinger, die alles nach vorne warfen, gelang Dominik Göck in der Nachspielzeit der 3:1-Endstand. Der SVEO kann auf dieser Leistung aber durchaus aufbauen. (muerai)

SV Ehingen-Ortlfingen: Grohall; Ostermeier, Steppich, Reiser, Stettberger (70. Deil), Behringer, Birthelmer, Sedlacek (65. Aust), Dennerlöhr, Meitinger, Leser (70. Stefanovic)l Tore: 1:0 Dominik Göck (14.), 1:1 Max Ostermeier (16.), 2:1 Maximilian Steger (77.), 3:1 Dominik Göck (90.+2) SR: Manfred Stix (SV Donaumünster-E.) Zuschauer: 120