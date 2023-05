Feste, Märkte und mehr: Das ist am Wochenende im Kreis Dillingen los

Am Wochenende ist im Kreis Dillingen viel geboten. Es warten Blicke hinter die Kulissen, Feste, Märkte und – für harte Hunde – der Start der Freibad-Saison.

Das Wetter wird am Wochenende nicht nur im Kreis Dillingen eher kühl und nass. Wer es trotzdem nicht erwarten kann, zusätzlich auch noch ins kühle Nass zu springen, der kann sich am Samstag auf den ersten Öffnungstag des Dillinger Eichwaldbades freuen. Das Freibad öffnet da zum ersten Mal in diesem Jahr seine Türen und Becken. Bei schlechter Witterung ist das Bad von 9 bis 12 sowie von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Ansonsten kann man zwischen 9 und 20 Uhr durchgängig baden – und das bis Anfang September. Immerhin: Die Schwimmbereiche werden während der gesamten Öffnungszeit beheizt.

Wer sich nicht auf die Beckenheizung verlassen will, der hat am Wochenende aber einige Alternativen, sich die Zeit zu vertreiben. In Dillingen und Buttenwiesen etwa wartet ein Tag der offenen Türe. In Dillingen werden zum Jubiläum der Luitpold-Kaserne am Samstag mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher erwartet. Ein besonderer Anlass, bei dem die Soldatinnen und Soldaten einen Einblick in ihren Alltag in Dillingen gewähren. Von 10 bis 16 Uhr kann man das Gelände besichtigen. Am Samstagabend wird das Jubiläum dann noch mit einem großen Ball im Dillinger Stadtsaal gefeiert.

In Buttenwiesen ist Marktsonntag

In Buttenwiesen ist am Sonntag einiges geboten. Das Rathaus öffnet am Nachmittag seine Türen, Interessierte können sich den neu sanierten Teil mit dem Kaisersaal ansehen. Gleichzeitig ist an diesem Tag auch Marktsonntag. In diesem Jahr findet er im Bereich vor dem Rathaus und in der Bachstraße in Richtung Erwin Müller statt. Neben den Marktständen sind auch viele Vereine mit dabei. Die Feuerwehr ist vor Ort, es gibt Aktionen für Kinder, Fußball-Dart und Kaffee und Kuchen vom Obst- und Gartenbauverein. Zudem öffnen einige Geschäfte ihre Türen.

In Höchstädt gibt es Marktstände, einen Nachlassverkauf und Livemusik

Einen Marktsonntag gibt es auch in Höchstädt. Der traditionelle Muttertagsmarkt wird wieder in der Innenstadt abgehalten. Fieranten bieten ab 10 Uhr ihre Waren an, die Einzelhändler öffnen ab 12.30 Uhr. Eine Live-Band spielt ab 13 Uhr auf dem Marktplatz. Highlight an diesem Tag ist laut Pressemitteilung der Stadt aber ein Sonderverkauf aus dem Nachlass von Dr. Rosemarie Diemer. Im Erdgeschoss des Heimatmuseums hat der Historische Verein Höchstädt einen großen Sonderverkauf aus der Villenauflösung von Dr. Manfred Minas und Dr. Rosemarie Diemer organisiert. Zahlreiches hochwertiges Geschirr, Kristallgläser, Bilder, Gobelin und andere Haushaltsgegenstände können erworben werden. Viele der älteren Höchstädterinnen und Höchstädter werden sich sicherlich noch an die Familie Diemer erinnern, welche eine alteingesessene Höchstädter Familie ist.

Porzellan, Kristallgläser, Gobelins und vieles mehr gibt es beim Nachlassverkauf. Foto: Michaela Thomas

Hans Diemer senior übernahm in Höchstädt am Marktplatz von seinem Vater Xaver Diemer eine Brauerei und das dazugehörende Gasthaus Krone, in dem sich heute das griechische Lokal Poseidon befindet. Er lebte mit seiner Familie in Höchstädt. Seine Tochter, Dr. Rosemarie Diemer, war nach ihrem Biologiestudium als Dozentin an der Universität in Saarbrücken tätig. Ihren Wohnsitz hatte sie daher in die Nähe von Saarbrücken verlegt. Sie war mit Dr. Manfred Minas verheiratet, der als Jurist ebenfalls an der Uni in Saarbrücken lehrte. Auch wenn die beiden in der Ferne lebten, Höchstädt lag ihnen in all den Jahren immer am Herzen. Sie pflegten weiterhin rege Kontakte in Rosmaries Heimatstadt und waren stets an den Geschehnissen der Ortsgeschichte interessiert. Die beiden vermachten der Stadt Höchstädt ihren Besitz, mit der Auflage, eine Stiftung zu gründen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt daher der Stiftung zugute, die sich für die Kultur-, Denkmal- und Heimatpflege in Höchstädt einsetzt.

Lesen Sie dazu auch

Das Wertinger Volksfest wartet mit Fahrgeschäften und Festzelt

Im Frühling starten nicht nur viele Märkte, auch die Volksfestsaison geht wieder los. Ähnlich wie der Dillinger Frühling, wird auch das Wertinger Volksfest nicht mit dem besten Wetter gesegnet sein. Doch im Zelt sitzen und sich eine Maß genehmigen, das geht bei jedem Wetter. Am Samstag ist das Festgelände ab 13 Uhr geöffnet, am Sonntag geht es schon um 9.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen und Musik einer Blaskapelle los.