Das ist los am verlängerten Wochenende im Landkreis Dillingen

Lauinger Musiknacht, Wertinger Stadtfest oder Spitalfest Gundelfingen – von Freitag bis zum Feiertag am Montag gibt es im Landkreis einige Veranstaltungen.

Für das verlängerte Wochenende mit dem Feiertag Mariä Himmelfahrt am Montag ist blendendes Wetter angesagt. Und ob Lauingen, Wertingen, Dillingen oder Gundelfingen – im Landkreis Dillingen ist einiges los.

Am Samstag verwandelt sich die Lauinger Innenstadt zu einer regelrechten Party-Meile. Bei der Lauinger Musiknacht spielen in elf Bars, Kneipen und Restaurants elf Bands und DJs. Die Veranstalter setzen bei der Musik auf einen bunten Mix: von Cover-Rock der 70er und 80er bis Blasmusik, Schlager und Malle-Hits. Los geht es um 17 Uhr am Marktplatz mit der Band Four-for-you. Den Abend eröffnet um 18 Uhr Bürgermeisterin Katja Müller offiziell. Dort gibt es auch einen Ausschank, Cocktailbar und einen Grillstand. Ab 21 Uhr geht es dann weg vom Marktplatz in die verschiedenen Locations.

Die Armbändchen für den Einlass gibt es im Bürgerbüro, bei Optik Kartaly und Forscht sowie im Fahrradgeschäft Radhaus. Im Vorverkauf kosten die Tickets 13 Euro. Die Abendkasse am Marktplatz hat bis 22 Uhr geöffnet. Dort kosten die Bändchen 15 Euro.

Wertinger Stadtfest ist dieses Jahr von Freitag bis Montag

Unter dem Motto "kommen – feiern – Spaß haben" beginnt am Freitag das Wertinger Stadtfest. Nach dem Bieranstich mit kirchlichem Segen um 19 Uhr und dem Startschuss durch die Böllerschützen gibt es wieder ein Musikprogramm an den beiden Bühnen am Marktplatz und Zusaminsel. Diese bilden die Ausgangspunkte des Stadtfestes und neben den Ständen mit Cocktails und Essen entlang der Hauptstraße.

Für Familien gibt es am Sonntag- und Montagnachmittag Programm. Am letzten Stadtfest-Tag ist zudem ein großes Inklusionsprojekt in Kooperation mit der Lebenshilfe und Street-Art-Künstlerin Franziska Schißler in der Schulstraße neben dem Marktplatz geplant.

Gundelfinger Spitalfest und Orgelsommer am Sonntag

Wer Lust auf klassische Musik hat, kann am Samstag das neunte Matineekonzert des diesjährigen Dillinger Orgelsommers mit Vladimir Kopec aus der Slowakei genießen. Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter in Dillingen. Mit seinem internationalen Programm „Viva Europa!“ präsentiert er Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Mikulá Schneider-Trnavsk. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden gesammelt.

Am Sonntag wird in Gundelfingen das Spitalfest und gleichzeitig die Eröffnung der neuen Tagespflege gefeiert. Ab 10.30 Uhr beginnt die Eröffnung mit einem Gottesdienst im Spital-Innenhof. Es gibt Führungen durch die neuen Räumlichkeiten und auch für Essen und Trinken ist gesorgt. (sukl)