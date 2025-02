Das müssen Eltern zur Schuleingangsuntersuchung im Landkreis Dillingen wissen

Seit dem Sommer 2024 erhalten Kinder im Landkreis Dillingen im Rahmen der reformierten Schuleingangsuntersuchung (rSEU) eine frühzeitige Unterstützung auf ihrem Weg zum Schulbeginn. Die Reform soll nicht nur die Chancengleichheit erhöhen, sondern auch die Entwicklung von Kindern gezielt fördern, die eventuell noch Unterstützung brauchen, um erfolgreich in die Schule zu starten. So heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Der Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung liegt derzeit in Bayern zwischen zwölf und drei Monaten vor Schulbeginn. Oft reicht Kindern mit Entwicklungsrückständen diese Zeit nicht aus, um bis zum Schuleintritt durch Förderung gegenüber Gleichaltrigen aufzuholen. Das Konzept der reformierten Schuleingangsuntersuchung sieht daher folgende zwei wesentliche Aspekte vor: zum einen eine Ausweitung des Untersuchungsspektrums durch die Aufnahme der Überprüfung von Rechenvorläuferfähigkeiten (Fertigkeit, die Techniken des Rechnens erwerben zu können) und der visuellen Wahrnehmung (kann Gesehenes richtig verarbeitet werden) sowie eine Vorverlegung des Untersuchungszeitpunktes um ein Jahr. Die Kinder sind zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung somit zwischen vier und fünf Jahren alt. Der Einschulungszeitpunkt und das Einschulungsalter bleiben hiervon unberührt.

Eltern erhalten Einladung zur Schuleingangsuntersuchung vom Gesundheitsamt

Ziel der rSEU ist es, möglichst frühzeitig Entwicklungsverzögerungen oder körperliche Einschränkungen zu erkennen, familiäre oder professionelle Förderung anzuregen und bei Bedarf bei der Veranlassung diagnostischer und unterstützender Maßnahmen zu helfen. Bei auffälliger Untersuchung könnte künftig länger vor Schuleintritt eine gezielte Förderung stattfinden, was den betroffenen Kindern und Familien den Start ins Schulleben erleichtern würde. Es geht also darum, im Bedarfsfall Hilfen zu mobilisieren, nicht darum, „eine Prüfung zu bestehen“.

Seit dem Sommer 2024 werden erstmals die Kinder des Landkreises, die zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 30. September 2019 geboren sind, mit den nötigen Informationen zur reformierten Schuleingangsuntersuchung eingeladen. Die entsprechende Einladung zur rSEU erhalten die Eltern rechtzeitig vom Gesundheitsamt. Die Umstellung auf den vorverlegten Untersuchungszeitpunkt wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, da rechnerisch ein doppelter Jahrgang bewältigt werden muss. Die Kinder werden nach Alter gestaffelt eingeladen und untersucht.

Info: Die Untersuchungen finden wie bisher im Gesundheitsamt in Dillingen statt. Für weitere Fragen zur Einführung der rSEU Landkreis Dillingen stehen die Fachkräfte der Sozialmedizin bzw. die Schulärztinnen unter Telefon 09071/51441 als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. (AZ)