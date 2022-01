Landkreis Dillingen

17:00 Uhr

Das müssen Sie zur Landratswahl im Kreis Dillingen wissen

Die Landratswahl im Kreis Dillingen findet am Sonntag, 15. Mai, statt. Die Kandidaten-Suche läuft, Wahlvorschläge können erst ab dem 15. Februar eingereicht werden.

Plus Wann die Kandidaten nominiert sein müssen. Als Leo Schrell, der nicht mehr antritt, zum ersten Mal gewählt wurde, hatte eine Frist eine große Bedeutung.

Von Berthold Veh

Für die Dillinger Landratswahl am Sonntag, 15. Mai, haben sich noch kein Kandidat und keine Kandidatin aus der Deckung gewagt. Abgesehen vom Zugewinn an Popularität, eilt die Sache ja auch nicht, denn vor dem 15. Februar darf das Landratsamt noch gar keine Wahlvorschläge annehmen. An diesem Tag wird die Aufforderung des Kreiswahlleiters Alfred Schneid zur Einreichung von Wahlvorschlägen im Amtsblatt des Landkreises Dillingen veröffentlicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

