Das Schmuddelwetter im Landkreis Dillingen bleibt vorerst

Benjamin Grimm sagt, dass am kommenden Wochenende durchaus wieder Schneefall möglich ist. Mildere Temperaturen gibt es am Samstag – wenn auch vermutlich nur sehr kurz.

Okay. Schnee im Winter ist normal. Dass die ersten Flocken dann noch passenderweise am 1. Advent vom Himmel gefallen sind, war wunderschön. Aber Moment. Heftige Sturmböen, Regen und Tauwetter? Muss das sein? Zumindest war die vergangene Woche ein Auf und Ab. Mal Sonne, mal Regen. Mal kalt, mal warm. Benjamin Grimm bezeichnet dieses Wechselbad als eine „durchaus interessante Wetterwoche mit den ersten kräftigen Schneefällen am letzten Novembertag“. Inklusive Schneeverwehungen und stürmischem Wind.

Tauwetter im Landkreis Dillingen

Im höheren Bachtal habe es laut Grimm sogar teils bis zu zehn Zentimeter Neuschnee gegeben. Seit Dienstag ist wieder Tauwetter angesagt. Bleibt das so? Der Wetterexperte unserer Redaktion erklärt, dass am kommenden Wochenende auch wieder von allem wieder etwas dabei sein wird.

Benjamin Grimm Foto: Brummer

Nach einem eher ruhigen Freitag mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt erreicht den Landkreis in der Nacht auf Samstag eine Warmfront, die zuerst vor allem bis in die Morgenstunden am Samstag wieder Schneefälle bringen kann.

„Diese gehen aber im Laufe des Vormittags bei steigenden Temperaturen rasch in Regen über. Morgens besteht jedoch Glättegefahr. Mit Höchsttemperaturen von fünf bis sieben Grad wird der Samstag der mildeste Tag des Wochenendes.“

Samstag wird es wärmer im Kreis Dillingen

Am Sonntag sickert dann laut Benjamin Grimm erneut kältere Luft in den Landkreis Dillingen. Neben trockenen Phasen können dann Niederschläge wieder in Form von Schnee fallen. Die Chance, dass wir am 2. Advent erneut Schnee haben, stehen also gut. Aber dann hoffentlich ohne Wind und Matschwetter.

