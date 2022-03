Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Landkreis Dillingen

Die Corona-Regeln werden gelockert - aber die Maskenpflicht bleibt grundsätzlich unverändert bestehen. Was jetzt im Landkreis Dillingen gilt.

Die aktuellen Änderungen in Bayern im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung betreffen auch den Landkreis Dillingen:

Maskenpflicht: Die allgemeinen Regelungen zur Maskenpflicht bleiben grundsätzlich unverändert bestehen. Maskenstandard bleibt somit die FFP2-Maske.

Maskenpflicht in der Schule: Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten künftig in denjenigen Schulen, in denen regelmäßige PCR-Pool-Testungen stattfinden. Die Maskenpflicht am Platz entfällt dort stufenweise. In einem ersten Schritt ist in den Schulen seit Montag, 21. März 2022, die Maskenpflicht im Klassenzimmer am Platz für die Grundschulstufe sowie an Förderschulen entfallen. In einem zweiten Schritt entfällt die Maskenpflicht im Klassenzimmer am Platz ab Montag, 28. März, dann auch für die 5. und 6. Klassen.

In den Schulen und Kitas wird auch weiterhin im bisherigen Umfang regelmäßig getestet. Bei einem Infektionsfall besteht zudem weiterhin ein intensiviertes Testregime.

In der Disco gilt 2G+

2G plus, 2G, 3G: Die Zugangsregelungen nach Impf-, Genesenen- oder Teststatus, also die Regelungen zu 2Gplus, 2G oder 3G bleiben im schon bisher geltenden Umfang aufrechterhalten. Dies gilt etwa in Diskotheken (2G plus), bei Sport, Kultur und im Freizeitbereich (2G), in Zoos (2G), auf Messen und Kongressen (2G), bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen (2G), in Gastronomie und im Beherbergungswesen (3G), in Hochschulen und im Bildungsbereich (3G).

In diesen Bereichen wird außerdem die bislang nach Bundesrecht geltende Testnachweispflicht für die ungeimpften und nicht genesenen Beschäftigten landesrechtlich fortgeführt, soweit diese Kundenkontakt haben. Für den Zugang zu vulnerablen Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen benötigen Besucher weiterhin einen tagesaktuellen Schnelltest.

Entfallende Regelungen: Aufgrund der nunmehr geltenden bundesrechtlichen Vorgaben entfallen die Regelungen zu Kontaktbeschränkungen, bestehende Vorgaben zu Kapazitäts- und Personenobergrenzen, die Sonderregelungen für Gottesdienste und Versammlungen, das Tanz- und Musikverbot in der Gastronomie, das bisherige Verbot von Volksfesten und Jahrmärkten, das Verbot des Feierns auf öffentlichen Plätzen sowie bestehende Alkoholverkaufs- und -konsumverbote sowie die Verpflichtung zu festen Gruppen in Kitas.

Was Dillingens Landrat dazu sagt

Landrat Leo Schrell bittet die Bevölkerung gleichwohl aufgrund der aktuell im Landkreis sehr hohen und in den letzten Tagen nochmals gestiegenen Infektionszahlen, sich weiterhin vorsichtig und umsichtig zu verhalten. Daneben ruft der Landrat zum wiederholten Male die Bevölkerung auf, die Impfangebote im Landkreis zu nutzen.

„Nur eine entsprechend hohe Impfquote kann mit gewährleisten, dass es zu keiner Überlastung des Gesundheitswesens kommt“, betont Schrell.

So erfahren die Kreiskliniken derzeit eine hohe Auslastung durch zahlreiche Covid-19-Patienten, die auf der Normalstation betreut werden. Dies führt leider unverändert dazu, dass chirurgische und orthopädische Operationen teilweise nur eingeschränkt durchgeführt werden können. Eine deutschlandweite Übersicht über die Lage der Intensivstationen auf Landkreisebene findet sich auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Die Impfangebote können tagesaktuell auf der Homepage des Landratsamtes www.landkreis-dillingen.de abgerufen werden. (pm)