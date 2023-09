Das sind unsere Wochenend-Tipps für den Kreis Dillingen

Rittershows, zwei große Märkte und die Well-Brüder in Lauterbach: Von Kultur bis Sport ist am Wochenende im Kreis Dillingen viel geboten. Die wichtigsten Termine.

Herbstzeit ist Marktzeit. Äpfel, Weintrauben und viele andere Obst- und Gemüsesorten wollen in diesen Tagen und Wochen geerntet werden, bevor es zu spät und die Saison vorbei ist. Das Mooseum in Bächingen veranstaltet am Wochenende passend zur Jahreszeit einen großen Apfel- und Kartoffelmarkt. Auf dem Gelände der Umweltstation werden mehr als 40 Aussteller erwartet. Auch in Dillingen wird es am Samstag und Sonntag einen großen Markt geben, dort soll es allerdings um Keramikkunst gehen. Und zahlreiche andere Veranstaltungen locken bei voraussichtlich herrlichem Herbstwetter noch einmal nach draußen. Eins steht fest: Langweilig wird es am Wochenende nicht. Das sind die wichtigsten Termine im Überblick.

Mittelalterfest in Gundelfingen : Die Gärtnerstadt taucht am Wochenende wieder in die Welt der Gaukler, Ritter und Nachtwächter ein. Los geht es am Freitag um 17 Uhr, wenn der Festplatz eröffnet wird. Am Abend gibt es die erste Rittershow zu sehen, später, um 23 Uhr, wird der erste Tag mit einem Feuerzauber beendet. Auch am Samstag und Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher auf zahlreiche Attraktionen, einen Mittagstisch und mittelalterliche Musik freuen. Das Fest findet in Gundelfingen auf dem Gelände der Gundelfinger Gerüstbau-Firma Hander an der Haunsheimer Straße statt.

Well-Brüder kommen nach Lauterbach

Well-Brüder spielen in Lauterbach : Die legendäre Nachfolge-Gruppe der "Biermösl Blosn" tritt am Samstag in der Turnhalle Lauterbach auf. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Die drei Musiker sind bekannt für ihre Mischung aus Volksmusik, satirisch-bissigen Texten im heimatlichen Dialekt und unterhaltsamen Tanzeinlagen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadtapotheke in Wertingen , bei Lotto-Toto Eisele in Buttenwiesen und im Kulturladen Beutmüller in Meitingen . Telefonisch können Tickets auch bei Gerhard Sauter (0151/41874405) reserviert werden.

Töpfermarkt in Dillingen : Fans von Keramik und Co. kommen am Samstag und Sonntag in Dillingen voll auf ihre Kosten. Aussteller aus dem ganzen Bundesgebiet werden im Schlossgarten ihre Kunstwerke präsentieren und zum Verkauf anbieten. Der Markt hat an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl sorgen die Faschingsfreunde Dillingen .

Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen, großes Radel-Finale in Lauingen

Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen : Erdäpfel und Äpfel – vom Namen her sind sich Kartoffeln und das süße Saftobst schon mal sehr ähnlich. Während Erstere die Grundlage für deftige Gerichte wie Kartoffelsalat, Knödel und andere sind Beilagen sind, kann man aus Äpfeln wunderbare Süßspeisen wie Strudel oder Kuchen zubereiten. Da liegt es nahe, einen eigenen Markt für die beliebten Naturprodukte zu veranstalten. Beim Apfel- und Kartoffelmarkt im Mooseum Bächingen wird am Sonntag unter anderem Saft gepresst und für Obstbaumbesitzer gibt es die Möglichkeit, die eigene Apfelsorte bestimmen zu lassen. Einfach ein paar Früchte mitbringen und den Experten vor Ort zeigen. Neben Äpfeln und Kartoffeln bieten mehr als 40 Ausstellerinnen und Aussteller auch Wurst, Käse und verschiedene selbst gemachte Produkte an. Der Markt ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Abschlussrallye zum Lauinger Radlsommer: Nach dem Sommer noch mal aufs Fahrrad schwingen? Mit der ganzen Familie frische Luft schnappen? Und dabei auch noch Gehirnjogging betreiben? Das alles ist bei der Abschlussrallye des Lauinger Radelsommers möglich. Einfach am Samstag um 14 Uhr zum Marktplatz kommen, Teilnahmebogen abholen, mit der ganzen Familie zu den spannenden Stationen im Stadtgebiet radeln und knifflige Quizfragen beantworten. Jung und Alt können sich vor dem Rathaus unter anderem auf eine Hüpfburg, ausgiebige Verpflegung und ein "Hamsterrad" freuen.

