Das Urlaubsparadies vor der Haustür

Im Dillinger Land gibt es viele lohnenswerte Ausflugstipps. Darauf weist Donautal-aktiv hin und nennt gleich ein paar Beispiele.

Wer nach tollen Sommer-Erlebnissen sucht, muss nicht hunderte von Kilometern auf überfüllten Autobahnen zurücklegen oder mit dem Flugzeug um die halbe Welt fliegen. Vor der Haustür im Dillinger Land gibt es jede Menge Ausflugsziele und -tipps. Mit weißen Sandstränden, Palmen und Meeresrauschen kann das Dillinger Land nicht aufwarten. Dafür aber mit Sonnenuntergängen an idyllischen Seen, hervorragend ausgeschilderten Rad- und Wanderwegen, kulturellen Kuriositäten, einzigartigen Bauwerken und vielfältigen Veranstaltungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das alles abseits ausgetretener Pfade, gleich um die Ecke.

Für jedes Hobby gibt es im Dillinger Land einen See

Das Dillinger Land lässt bei Seen-Süchtigen keine Wünsche offen. Egal ob Planschen, Schwimmen, Wasserskifahren, Segeln, Tauchen oder die Sonne genießen, jede und jeder kommt auf ihre oder seine Kosten. Wenn es schnell gehen muss, findet man rund 30 erfrischende Kneippanlagen. Abseits der Badeseen kann man einsame Streifzüge entlang von Naturseen unternehmen und die Stille und Schönheit der Natur genießen. Tolle Aussicht über die Landschaft bieten die Beobachtungstürme, etwal im Gundelfinger Moos oder dem Dattenhauser Ried.

Wer gerne aktiv unterwegs ist, erkundet das Dillinger Land auf einem der sehr gut ausgeschilderten Rad- und Wanderwege. Die Auswahl ist groß: Tages- und Mehrtagestouren, Rund- und Streckentouren, leichte und anspruchsvolle Touren. Wer dabei mehr über die Region erfahren will oder gerne spielerisch unterwegs ist, sollte die Lausch- und Quiztouren nicht verpassen. Mit persönlichem Audio-Guide und spannenden Rätselfragen geht es auf Entdeckungstour.

Tempel, Kapellen und mehr - alles im Kreis Dillingen

Nicht zuletzt gibt es auch für Sightseeing-Fans und Kulturbegeisterte Spannendes zu entdecken: Eine der größten römischen Tempelanlagen nördlich der Alpen, die Sieben Kapellen und vieles mehr. Verbunden mit einem Stadtbummel verspricht das wahres Urlaubsfeeling.

Alle Ausflugstipps, Touren und Einkehrmöglichkeiten sowie einen Veranstaltungskalender findet man unter www.dillingerland.de. Infomaterial kann kostenlos über die Webseite oder telefonisch unter 07325 9510140 angefordert werden. (AZ)