Das waren die aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse im Landkreis Dillingen 2021

Plus Vom betrügenden Banker bis zum helfenden Pfarrer, der auf der Anklagebank landete: Vor Gericht bot das vergangene Jahr manch spannenden Moment. Ein Fall aus dem Landkreis Dillingen wird wohl länger in Erinnerung bleiben.

Eine brutale Messerattacke in Holzheim; ein Pfarrer, der wegen Kirchenasyls vor Gericht landet und ein Banker, der seine Kunden um Geld gebracht hat. Im vergangenen Jahr gab es zig aufsehenerregende Prozesse im Landkreis Dillingen. Einer davon wird wohl lange im Gedächtnis bleiben: der des toten Dreijährigen. Rückblick auf ein bewegendes Justiz-Jahr.