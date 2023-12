Das Wetter rund um Weihnachten wird nass und windig

Im Landkreis Dillingen sind die Aussichten auf Weihnachten nicht weiß, sondern grün-grau. Sturmtief Zoltan hat sich gelegt und sorgte nur für wenig Schäden.

Wer am Freitagmorgen auf den Straßen im Landkreis Dillingen unterwegs war, dem begegnete der ein oder andere Hinweis auf die stürmische Nacht, die vorausgegangen war. Hier hatte sich eine große Plane um einen Leitpfosten gewickelt und flatterte im sanfter gewordenen Wind, dort lag die ein oder andere umgekippte Mülltonne auf dem Fußweg. Doch hat Sturmtief Zoltan im Kreis Dillingen auch größere Schäden verursacht? Und wie wird sich das Wetter in Hinblick auf die Weihnachtstage entwickeln?

Bei der Polizeiinspektion Dillingen wurden bis Freitagvormittag keine Schäden aufgrund des Sturmtiefs gemeldet. "Kaum der Rede wert", nennt auch Kreisbrandrat Frank Schmidt den Sturm aus Sicht der Feuerwehren. Nach einem Blick in die Liste der Einsätze zählt der Dillinger fünf Bäume auf, die auf Straßen gefallen sind. Oft handele es sich dabei aber auch nur um große Äste. Außerdem drohte in Lauingen ein loses Blech, das von einem Giebel hing, auf die Straße zu fallen. Diese kleineren Sturmschäden "ziehen sich quer durch den Landkreis", so Schmidt. Die Meldungen kamen etwa aus Zusamaltheim, Gundelfingen, Steinheim und Wortelstetten.

Sturmtief Zoltan hat im Landkreis Dillingen nur wenig Folgen

Der Sturm hat sich weitestgehend gelegt. Dafür werden die Pfützen auf Straßen, Wegen und in Höfen im Raum Dillingen größer und größer. Bei Höchstädt ist der Pulverbach bereits wieder über die Ufer getreten. Angesichts des auch weiterhin erwarteten Regens in Bayern bleibt die Hochwasserlage in den kommenden Weihnachtstagen angespannt, so heißt es vonseiten des Bayerischen Umweltministeriums.

Blickt man auf die Messwerte des Hochwassernachrichtendiensts Bayern, ist noch alles im grünen Bereich. Am Freitagnachmittag maßen die Zuständigen an der Donaustaustufe in Dillingen einen Wasserstand von 373 Zentimetern über dem Pegelnullpunkt (414,96 Meter). Damit ist die erste Meldestufe, die stellenweise kleine Ausuferungen bedeuten würde, noch nicht erreicht. Diese liegt bei einem Wasserstand von 500 Zentimetern.

Windig und regnerisch: So soll das Wetter an Weihnachten bleiben. In Höchstädt ist der Pulverbach bereits wieder über die Ufer getreten. Foto: Berthold Veh

Anstelle von weißen Weihnachten wird es also auch dieses Jahr wieder eher grau-grüne und nasse Weihnachten geben. Das sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag hervor. Ein Mix aus Regen, Wind und milden Temperaturen wird somit auch im Raum Dillingen zu erwarten sein.

Lesen Sie dazu auch

Hinsichtlich des Wetters hat der Landkreis schon heftige Festtage erlebt. So tobte etwa am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 Orkan Lothar. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Kilometern pro Stunde störte der Sturm den Weihnachtsfrieden ziemlich unvermittelt. Als die ersten Ausläufer des Orkans in den frühen Nachmittagsstunden die Region streiften, sprach die Polizei vom „totalen Chaos“. Hunderte von Feuerwehrleuten hatten im gesamten Landkreis alle Hände voll zu tun, um Schäden zu beseitigen oder vorzubeugen, dass nichts Schlimmeres passierte. (mit dpa)