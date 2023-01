Landkreis Dillingen

Debatte um Lehrer am Bona: Jetzt findet eine Podiumsdiskussion statt

An der Lehrerakademie in Dillingen findet am 2. Februar eine Diskussion über den Umgang mit übergriffigen Lehrkräften statt.

Plus Anfang Februar sprechen Expertinnen und Experten in Dillingen über den "Tatort Schule". Hintergrund ist der Fall des Lehrers, der Sex mit einer Schülerin gehabt hatte.

Von Jonathan Mayer

Der Fall eines übergriffigen Lehrers, der am St.-Bonaventura-Gymnasium in Dillingen unterrichtete, hat im vergangenen Jahr für große Aufmerksamkeit gesorgt. Der Mann hatte 2017 mit einer 17-jährigen Schülerin Sex, verlor deshalb seine Stelle an einem staatlichen Gymnasium. Mit dem Schulwerk Augsburg fand er jedoch zunächst einen neuen Arbeitgeber. Im Frühjahr vergangenen Jahres begann er, am Bona in Dillingen zu unterrichten. Wenig später meldeten sich erste Eltern zu Wort, die sich Sorgen um ihre Kinder machten.

