Landkreis Dillingen

19:30 Uhr

Den Dillinger AfD-Kreisverband plagen Turbulenzen

Plus Will oder darf Bezirkstagskandidat Michael Walter aus Lauingen nicht mehr antreten? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen.

Von Berthold Veh

Im Dezember hatte die Alternative für Deutschland (AfD) die Kandidaten für die Landtags- und Bezirkswahl im Herbst im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen präsentiert. Darunter war der Dillinger AfD-Kreisvorsitzende Michael Walter, der als Erststimmenkandidat für den Bezirkstag gekürt wurde. "Im Bezirkstag möchte ich mich insbesondere in dem Bereich der Kultur und Heimatpflege einbringen", kündigte der Lauinger in einer Pressemitteilung an. Doch dazu wird es nicht kommen. Nach Informationen unserer Zeitung hat die AfD ihren Direktbewerber für den schwäbischen Bezirkstag ausgewechselt. Warum das passiert ist, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen.

