Den Ritterschlag hat der Dillinger Landrat Markus Müller bereits

Landkreis Dillingen

vor 19 Min.

Den Ritterschlag hat Markus Müller bereits beim Historischen Verein in Gundelfingen erhalten. Am Freitag war der neue Landrat 100 Tage im Amt.

Plus Der neue Landkreischef ist seit 100 Tagen im Amt. Dabei hat Müller auch Kurioses erlebt – als er etwa bei einem Übungsschießen 158 von 150 möglichen Punkten machte.

Von Berthold Veh

Wenn Markus Müller auf seine ersten 100 Tage im Amt des Dillinger Landrats blickt, kann er zumindest in einer Hinsicht beruhigt sein: Den Ritterschlag hat der Wertinger bereits. Der Historische Bürgerverein Gundelfingen erwies dem neuen Landkreischef am vorigen Wochenende diese Ehre. Müller darf künftig nach dem Spektakel in der Gärtnerstadt den Namen "Ritter Markus der Große von den wandernden Mühlen zu Wert und Zusam" führen. Locker war der Amtsantritt für den FW-Politiker, der am 13. Juli die Nachfolge von Leo Schrell angetreten hat, allerdings nicht. Müller bezeichnet die ersten 100 Tage als "abwechslungsreich, spannend, aber auch herausfordernd". Von den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bis zur Lage in den Kreiskliniken – der neue Landrat ist ebenso wie die gesamte kommunale Familie im Landkreis mit Krisen und Herausforderungen konfrontiert.

