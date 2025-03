Der Altlandkreis Dillingen – „von der Steinzeit bis zur Verwaltungsreform 1978“

Für Mittwoch, 19. März, lädt Landrat Markus Müller gemeinsam mit der Kommission für Bayerische Landesgeschichte zur feierlichen Buchpräsentation des neuesten Bandes der Reihe Historischer Atlas von Bayern ein. Die Veranstaltung findet im Rittersaal von Schloss Höchstädt statt und beginnt um 19 Uhr.

Das Werk „Dillingen an der Donau – Der Altlandkreis“, herausgegeben von Regina Hindelang, beleuchtet die Herrschafts- und Territorialgeschichte des ehemaligen Landkreises Dillingen an der Donau. Es bietet laut Pressemitteilung spannende Einblicke in die komplexen Herrschaftsverhältnisse um 1800, darunter das Fürstentum Pfalz-Neuburg, das Hochstift Augsburg und zahlreiche Reichsritterherrschaften sowie Klöster. Mit detaillierten Karten und umfassenden historischen Analysen richtet sich der Band sowohl an Fachleute als auch an Heimatforscher und Geschichtsinteressierte.

„In dem Buch wird die Region von der Steinzeit bis zur Verwaltungsreform 1978 detailreich dargestellt,“ freut sich Landrat Markus Müller. Mit dem vorliegenden Werk liege nun „eine umfassende Zusammenfassung der gesamten Geschichte unserer Heimat“ vor. Es sei wichtig, „dass man sich der eigenen Geschichte bewusst ist“, so Müller.

Bereits 2015 wurde ein Buch zu den Ortsnamen des Altlandkreises Wertingen präsentiert

Bereits im Jahr 2015 wurde von der Kommission ein Geschichtswerk mit besonderem Fokus auf die Ortsnamen des Altlandkreises Wertingen herausgegeben. „Mit beiden Werken können wir tief in die Geschichte unserer Heimat eintauchen“, sagt Landrat Müller.

Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, das Buch zu kaufen und mit der Autorin ins Gespräch zu kommen. (AZ)