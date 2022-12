Der Arbeitsmarkt ist im Kreis Dillingen "recht robust"

Die Arbeitslosenquote sinkt im November in der Region leicht. 1237 Menschen sind derzeit arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im November gesunken. Nach Angaben der Donauwörther Arbeitsagentur beträgt die Arbeitslosenquote in der Region 2,2 Prozent. Im Oktober waren es 2,3 Prozent, und im November des vergangenen Jahres 2,0 Prozent. Derzeit sind im Landkreis Dillingen 1237 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind 28 weniger als vor einem Monat und 144 mehr als vor einem Jahr.

Der Bedarf an Arbeitskräften ist bei den Betrieben hoch

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, analysiert die aktuelle Entwicklung: "Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist trotz aller aktueller Herausforderungen glücklicherweise recht robust. Die Betriebe haben weiterhin einen hohen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften, obwohl sie mit massiven Kostensteigerungen in den Bereichen Energie und Material zu kämpfen haben." Entgegen negativer Wirtschaftsprognosen sei bisher kein Arbeitskräfteabbau festzustellen. Allerdings verschiebe sich durch den Strukturwandel der Bedarf in den Wirtschaftsbereichen, und die Anforderungen in den Berufen ändern sich. "Bei diesem Transformationsprozess unterstützen wir als Agentur für Arbeit die Unternehmen mit den Instrumenten des Qualifizierungschancengesetzes", betont Paul. So könnten Beschäftigte mit finanzieller Unterstützung passgenau qualifiziert werden.

Aufgrund der bisher milden Witterung sind laut Paul noch keine Arbeitslosmeldungen von den Außenberufen zu verzeichnen. Klammert man den Personenkreis der geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen (insgesamt 153 Personen) bei der Betrachtung der Arbeitslosenzahlen aus, würde die Arbeitslosigkeit niedriger ausfallen als im Vergleichsmonat November 2021, teilt der Vorsitzende der Geschäftsführung mit. Mittlerweile sind mehr Arbeitslose beim Jobcenter gemeldet als bei der Agentur für Arbeit. Von den 1237 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 585 (wie im Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 652 (minus 28 im Vergleich zum Vormonat und plus 174 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter Dillingen registriert. Ursache für diesen Anstieg sind laut Pressemitteilung die ukrainischen Geflüchteten, für deren Betreuung seit dem 1. Juni 2022 die Jobcenter zuständig sind.

Im Landkreis Dillingen gibt es gegenwärtig 836 freie Arbeitsstellen

Im November haben sich 445 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 185 aus einer Beschäftigung und 71 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 472 die Arbeitslosigkeit beenden. Von den Arbeitgebern wurden im November 144 neue Arbeitsstellen gemeldet, 60 mehr als im Oktober. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit im Landkreis Dillingen 836 freie Arbeitsstellen (25 weniger als vor einem Monat). Bei gut 80 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur rund 44 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. Die Top-10-Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Lager, Verkauf, Metallbau, Büro- und Sekretariat, Schweiß- und Verbindungstechnik, Maschinenbau, Metallbearbeitung, Altenpflege, Berufskraftfahrer und Bauelektrik. (AZ)

