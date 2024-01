Landkreis Dillingen

Bilanz nach einer Woche: Bauernstreik im Landkreis läuft friedlich ab

Die Proteste von Landwirten, Gastronomen und Handwerkern gegen die Ampel-Regierung in Berlin verliefen in der vergangenen Woche im Landkreis Dillingen ohne nennenswerte Vorfälle. Das Foto entstand bei der Demo am Dienstag voriger Woche in Dillingen.

Plus "Es gab keine nennenswerten Vorfälle", sagt ein Polizeisprecher. Am Rande der BBV-Kundgebung in Dillingen kommt es zu einer Anzeige – aber aus einem anderen Grund.

Der Bauernstreik gegen die Kürzung der Agrardiesel-Subvention hat in der vergangenen Woche auch den Landkreis Dillingen erreicht. Am Montag voriger Woche legten Landwirte mit ihren Schleppern den Verkehr in der Region teilweise lahm. Und am Freitag demonstrierten etwa 1000 Teilnehmende bei der Kundgebung des Bayerischen Bauernverbandes auf dem Festplatz in Dillingen gegen die Ampel-Regierung in Berlin. Dazwischen gab es am Dienstag noch eine Demo in der Kreisstadt mit etwa 500 Teilnehmenden, zu der der Holzheimer Unternehmer Peter Haringer aufgerufen hatte.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord sagt nun auf Anfrage, dass die Proteste im Landkreis Dillingen allesamt friedlich abgelaufen sind. "Es gab keine nennenswerten Vorfälle", erläutert Polizeisprecher Markus Trieb auf Anfrage unserer Redaktion. Dies sei angesichts der großen Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen beachtlich. Andernorts, beispielsweise in Brandenburg, hatte es viele Anzeigen wegen Nötigung gegeben, weil sich etwa Autofahrer durch Schlepper blockiert sahen.

