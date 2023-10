Der Donau-Radweg wird erneut vom ADFC zertifiziert

2023 wurde der Donau-Radweg, der auch durch den Kreis Dillingen führt, vom Fahrradclub erneut unter die Lupe genommen. Das Fazit: Die Strecke bleibt ausgezeichnet

Der Donauradweg mit rund 600 Kilometern Länge gehört zu den beliebtesten Fernradwegen in Deutschland und verbindet Baden-Württemberg und Bayern. An der Grenze zu Österreich verläuft der Donauradweg weiter bis zum Schwarzen Meer. Insgesamt 2840 Kilometer hat die Donau von der Quelle bis zur Mündung dann passiert.

Bereits im Jahr 2015 wurde der als „Mutter aller Radfernwege in Deutschland“ bekannte Radweg erstmalig vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad‐Club (ADFC) zertifiziert. Eine solche Zertifizierung gilt nicht dauerhaft, sondern muss im dreijährigen Rhythmus geprüft werden. Diese Kontrolle stand 2023 auf dem Programm. Mit vier von fünf möglichen Sternen hat der den Donauradweg erneut für seine hohe Qualität ausgezeichnet. Rund 40 Rad-Kilometer führen durch das Dillinger Land. Das meldet der Verband Donautal-Aktiv in einer Pressemitteilung.

Das sind die Kriterien für einen ausgezeichneten Radweg

Die Auszeichnung sei nicht nur eine Bestätigung der hohen Qualität des Radweges, sondern auch der guten Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren über die 600 km von Donaueschingen über Ulm bis Passau, teilt der Verband mit. Radlerinnen und Radler seien Gemeinde- und Landkreisgrenzen egal. Sie wollten eine unbeschwerte Radtour erleben. "All dies ist nur durch ein kontinuierliches Qualitätsmanagement in Zusammenarbeit mit vielen Partnern entlang der Deutschen Donau möglich", heißt es in der Mittelung weiter. Die gemeindlichen Bauhöfe leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.

Zu den Qualitätskriterien des ADFC zählen viele Gesichtspunkte aus den Bereichen Wegequalität, Sicherheit, Infrastruktur und Marketing. Auch Übernachtungsmöglichkeiten, Bett+Bike-Betriebe, Gastronomie, Infotafeln oder Abstellanlagen und Rastplätze fließen in die Bewertung mit ein. Dabei nehmen die Prüferinnen und Prüfer die Perspektive der Radreisenden ein.

Damit führen weiterhin zwei zertifizierte Radwege durch das Dillinger Land. Denn der Radweg DonauTäler ist vom ADFC ebenfalls mit vier Sternen ausgezeichnet. Weitere aktuelle Informationen zum Donauradweg finden Sie im Internet unter: www.deutsche-donau.de (AZ)

