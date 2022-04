Der ewig unterschätzte Straßen-Lotse

Nach dem Winter bringen die Bauhöfe die kleinen Wegweiser am Rand wieder auf Vordermann. Es gibt auch im Kreis Dillingen viele Fälle von Vandalismus und Diebstahl.

So etwa könnte die Beschreibung eines Kunstwerks eingeleitet werden: Es besteht aus einem zwölf Zentimeter breiten und mehr als einem Meter langen, hohlen und dreieckigen Kunststoffkorpus, der oben zur Fahrbahn hin abgeschrägt ist. Dann aus einer parallel dazu angebrachten, 25 Zentimeter breiten Binde aus schwarzem Plastik und den in ihr eingelassenen Reflektoren, vorn beziehungsweise rechts rechteckig, links beziehungsweise hinten doppelt und kreisrund geformt. Kurzum: der deutsche Verkehrsleitpfosten, wie er im Jahr 1957 im damaligen Westteil eingeführt wurde.

Für solche Betrachtungen scheint Stefan Engel an diesem frühen wie verregneten Vormittag wohl kaum Zeit zu bleiben. Der junge Mitarbeiter der Straßenmeisterei in Dillingen muss sich an der überaus stark frequentierten Staatsstraße 2033 zwischen Höchstädt und Binswangen voll auf seinen Job konzentrieren.

Straßenmeisterei hat im Landkreis Dillingen genug zu tun

Inmitten der nicht abreißen wollenden Auto- und Lkw-Kolonnen mit ihrem hohen Lärmpegel steuert der in Signalfarben gehüllte Mann seinen Metrac den Fahrbahnrand entlang. Dabei geht es um ein äußerst flexibles Mehrzweckfahrzeug, das Bauhöfe zum Mähen, Kehren oder Schneeschieben einsetzen. Oder eben wie jetzt als mobile Waschanlage für die weißen Stangen an den Straßen. Ein Knopfdruck des Fahrers, und schon klammern sich mächtige Bürsten an den weißen Pfählen fest und schrubben, was das Zeug hält. Ein Routineauftrag nach dem Winter und vor allem ein wertvoller Beitrag für die Sicherheit des Straßenverkehrs.

Dumm nur, dass den hellen Baken, gewissenhaft blank geputzt unter der Anordnung von Straßenmeistereileiter Klaus Huggenberger, von manchem Autofahrer oder anderen Zeitgenossen eher eine geringschätzige Behandlung zuteilwird. Immer wieder kommt es im Landkreis Dillingen bei den Tausenden von Pfosten an den 220 Kilometern Staats- und Bundesstraßen, den 175 Kilometern Kreisstraßen auf freier Strecke sowie etwa den kommunalen Wegen zum Beispiel im Stadtgebiet von Wertingen zu Beschädigungen und Zerstörungen.

Erst vor kurzem bei Medlingen, als ein Autofahrer beim Ausweichmanöver zwei der Stangen umfuhr. Was noch eventuell zur Verhinderung eines schweren Unfalls durchgehen würde, stößt in anderer Hinsicht bei Experten wie Behörden auf wenig Gegenliebe: Vandalismus. Bis heute sucht die Polizei in Dillingen nach einer etwa zehnköpfigen Tätergruppe von Jugendlichen, die im vergangenen November entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Oberbechingen und Bachhagel fünf Verkehrsleitpfosten herausrissen und in den angrenzenden Grünstreifen warfen. Bislang hätten sich keine Zeugen gemeldet, bedauert mit Katharina von Rönn die Sprecherin der Polizei.

Schäden müssen bei der Polizei Dillingen gemeldet werden

Kein Einzelfall, denn die Polizeioberkommissarin verzeichnete allein im Jahr 2021 fast ein halbes Dutzend unbrauchbar gemachte oder gleich ganz verschwundene „Verkehrseinrichtungen, die insbesondere die Fahrbahn abgrenzen und auch den Straßenverlauf darstellen“, worauf die Beamtin hinweist.

Die von ihr gewählte Bezeichnung macht deutlich, dass es dem Gesetzgeber durchaus ernst ist: „Das mutwillige Beschädigen solcher Einrichtungen, aber auch anderer Warn- und Verbotszeichen kann auch als Missbrauch wie Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln gewertet werden und mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren belegt werden“, erklärt von Rönn und rät zum Beispiel betroffenen Fahrern dringend, den Schaden „unverzüglich zu melden, ansonsten begeht er eine Verkehrsunfallflucht“.

Bei Schneefall und Nebel wichtig

Kein Wunder, dass die immer wieder unterschätzten Begrenzungszeichen im Unterricht von Thomas Egelhofer einen besonderen Platz einnehmen. Der Chef von Tommy’s Fahrschule – sieben Fahrlehrer, 13 Schulautos, drei Filialen – bläut seinen Eleven die Wichtigkeit der sofortigen Meldung und das Vorhandensein solcher Stäbe ein. „Diese sehr bedeutende Einrichtung hilft vor allem nachts, mit den Reflektoren links und rechts kann ich den Kurvenverlauf rechtzeitig erkennen.“ Andere Experten verweisen neben der Unterstützung beim Einschätzen von Abständen auch auf die Orientierungshilfe bei Dunkelheit sowie auf Situationen wie Schneefall oder Nebel, in denen der Pkw-Lenker sehr dankbar für die kleinen weißen Pfosten sein könne.

Letztere Wetterlage herrscht vor allem im Donautal vor. Bei fehlender Präsenz der Leitpfosten könnte eine Art Blindflug auf den Straßen drohen. Zum Glück verzeichnen Kreisbauhof-Leiter Manfred Wiedemann oder der Wertinger Betriebshofchef Johannes Deisenhofer weniger Beschädigungen oder Zerstörungen durch überbreite Landwirtschafts- und Baustellenfahrzeuge. Beiden ist klar, dass sich die Materialkosten mit zehn bis 30 Euro pro Stück ersetztem Leitpfosten überschaubar halten. Im Gegensatz zu einem echten Richter oder Monet. Doch das „Kunstwerk“ am Rande der Straße scheint viel mehr wert zu sein, es kann Menschenleben retten.