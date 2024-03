Der Geldregen aus München fällt auch im Kreis Dillingen

Digitalminister Fabian Mehring (FW) und Landtagsabgeordneten Manuel Knoll (CSU) haben sich für Förderungen im Landkreis starkgemacht.

Die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern haben durch die Fraktionsinitiative 2024 eine zusätzliche Summe von 100 Millionen Euro zur Verfügung, die sie jetzt auf bestimmte Projekte aufgeteilt haben. Besonders unterstützt werde dabei der ländliche Raum mit einer massiven Aufstockung der Mittel für die Dorferneuerung. Auch die Bereiche Wissenschaft, Kunst und Kultur sowie Baudenkmäler sind den Fraktionen von CSU und Freien Wählern laut Pressemitteilung ein besonderes Anliegen. Für den Landkreis Dillingen haben die Landtagsabgeordneten Manuel Knoll (CSU), Fabian Mehring und Marina Jakob (beide FW) im Rahmen der Fraktionsinitiative mehrere Förderprojekte ausgesucht.

Noch vor der vergangenen Landtagswahl war Landtagsabgeordneter Mehring im „Haus der Vereine“ in Veitriedhausen zu Gast. „Im 'Haus der Vereine' schlägt das Herz der besonderen Dorfgemeinschaft im Lauinger Ortsteil“, stellte Mehring damals fest. Neben der Freiwilligen Feuerwehr ist dort auch der Schützenverein untergebracht. Für die Sanierung des Gebäudes sowie die Erneuerung der Schießanlagen fließen nun 150.000 Euro in den Dillinger Landkreis. Für die Kirche St. Vitus in Veitriedhausen gibt es außerdem eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro, die in die statische Instandsetzung fließen soll.

Aislinger Schützen bekommen 100.000 Euro

Über einen finanziellen Zuschuss kann sich auch der Schützenverein in Aislingen freuen. „Im kommenden Jahr werden dort die Bayerischen Meisterschaften im 3D-Bogenschießen ausgetragen“, freut sich Digitalminister Mehring. Als Ausrichter erhält der Verein für die Ertüchtigung seiner Sportanlage einen Sonderzuschuss in Höhe von 100.000 Euro. Gerade die 3D-Tiere verursachetn hohe Kosten, die vom Verein nicht getragen werden können. „Damit wir bei den landesweiten Meisterschaften eine gute Visitenkarte unserer Heimat abgeben, gibt der Landtag jetzt finanziellen Rückenwind“, sagt Mehring zum Erfolg der Initiative.

Die Fraktionen der Freien Wähler und der CSU verteilen Fördergelder. Auch der Kreis Dillingen bekommt ein Stück vom Kuchen der Fraktionsinitiative 2024. Foto: Peter Kneffel, dpa

Der ehemalige Bürgermeister Gerrit Maneth hatte sich bei den Abgeordneten Knoll und Mehring mit der Bitte gemeldet, in der Grund- und Mittelschule Höchstädt alle Klassenzimmer mit digitalen Tafeln ausstatten zu wollen. „Auch hier konnte eine Aufstockung der Gelder bekannt gegeben werden, sodass die Höchstädter Schule eine zusätzliche Förderung in Höhe von 120.000 Euro erhält“, heißt es in Mehrings Pressemitteilung. Diesen Vorstoß habe auch die CSU-Fraktion mit zusätzlichen Mitteln unterstützt.

Wie Landtagsabgeordneter Knoll mitteilt, soll auch das geplante Amphitheater des Höchstädter Schlosses gefördert werden. Für dieses Projekt fließen voraussichtlich 150.000 Euro. Die Arge Donaumoos erhält für den Erwerb einer Maschine 400.000 Euro.

Zudem wurden auch die Mittel für den Kulturfonds 2024 im Bereich Kunst beschlossen, erläutert Knoll, Mitglied des Haushaltsausschusses im Bayerischen Landtag. Das Heinz-Piontek-Archiv in Lauingen wird aus diesem Fonds mit 15.900 Euro unterstützt. Damit ist unter anderem die Errichtung eines Literaturwegs geplant mit dem Ziel, das künstlerische Schaffen des Schriftstellers Heinz Piontek zu würdigen. (AZ)