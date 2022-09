Fachkräftemangel, Energiekrise, Bürokratie: Die Sorgen der Handwerker

Plus Die Kreishandwerkerschaft Nordschwaben steht vor großen Herausforderungen und braucht die Unterstützung der Politik. Die Obermeister zeigen Lösungen auf.

Wie wichtig die Unterstützung der Politik für die Handwerksbetriebe ist, geben die Innungsobermeister dem Dillinger Landrat Markus Müller und dem Donau-Rieser Landrats-Stellvertreter Erwin Seiler mit auf den Weg. Bei der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben in Dillingen bekommen die Landkreisvertreter einen Einblick, was die Handwerker derzeit bewegt, nachdem Corona viel auf den Prüfstand gestellt hat und die Energiekrise eine Verschärfung der Lage erwarten lässt.