Der Kreis Dillingen braucht mehr bezahlbaren Wohnraum

Den Traum vom Eigenheim können sich längst nicht mehr alle Menschen leisten. Aber auch Mietobjekte, speziell im Kreis Dillingen, sind Mangelware. Es braucht Lösungen.

Das Einfamilienhaus mit Garten und Doppelgarage – mit genug Platz für Schaukel, Sandkasten oder Auslauf für Hund und Katze. So stellen wir uns das idyllische Leben auf dem Land vor. Glücklicherweise ist es für Menschen in der Region, auch im Landkreis Dillingen, nicht nur eine traumhafte Vorstellung. Viele, die den Wunsch haben, können es sich – noch – leisten, sich den Traum vom Eigenheim zu realisieren. Immer mehr Menschen aber nicht.

Mieten werden immer höher und kaum bezahlbar

Für sie kommen nur Mietobjekte infrage, aus welchen Gründen auch immer. Doch das Angebot an freien Häusern oder Wohnungen zur Miete ist speziell im Kreis Dillingen überschaubar, man kann sogar sagen, es ist Mangelware. Sei es für Familien, junge Pärchen oder Azubis.

Der Ukraine-Krieg hat große Auswirkungen

Wohnungen – vor allem für kleines Geld – bei uns in der Region zu finden, sind mittlerweile echte Glücksgriffe. Und die Aussichten sind nicht besser. Schon jetzt, so sagen es die befragten Experten und Expertinnen, wirken sich auch die Folgen des Ukraine-Krieges massiv aus. Vor allem auf Nebenkosten, die wegen Gas, Öl und Lebenshaltungskosten wie Nahrungsmittel steigen. Die stark steigenden Nebenkosten wirken sich in der Folge drastisch auf die Mietpreis-Situation aus. Und das ist kein Problem der Großstadt. Längst betrifft es auch Menschen bei uns in der Region.

Es ist ein Thema, das uns alle angeht. Und sicher ein Thema, das sich die drei Landratskandidaten Christoph Mettel (CSU), Markus Müller (Freie Wähler) und Christoph Maier (AfD) groß auf die Fahnen schreiben sollten. Nicht nur ins Wahlprogramm. Und nicht nur vor der Wahl. Der Landkreis Dillingen braucht mehr bezahlbaren Wohnraum für alle Gesellschaftsschichten. Eine große Aufgabe.





