Der Kulturtage-Verein im Kreis Dillingen hat ein neues Führungsteam

Heinz Gerhards übernimmt den Vorsitz bei „DLG Kultur und WIR“ und löst damit Anton Kapfer ab, der 15 Jahre an der Spitze stand. Der Neue erklärt, wie er seine Aufgabe angehen will.

Die Mitglieder des Vereins „DLG Kultur und Wir“ haben im Rahmen der Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand sowie die künftigen Mitglieder des Beirates gewählt. Der Verein organisiert im Auftrag des Landkreises Dillingen die im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Landkreis-Kulturtage. Neuer Vorsitzender ist Heinz Gerhards, zweite Vorsitzende ist Claudia Kohout.

Trotz Corona-Pandemie fanden die Kulturtagen des Landkreises im 2021 statt. Die Veranstalter um Anton Kapfer als Vorsitzendem und Lydia Edin als Geschäftsführerin hatten eine kleinere, aber feine Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen.

Der alte und neue Vorstand des Vereins „DLG – Kultur und Wir: (hintere Reihe von links Franz Jall, Leonhard Menz, Anton Kapfer und Landrat Leo Schrell sowie (vordere Reihe von links) Armin Dauser, Claudia Kohout, Geschäftsführerin Lydia Edin und Heinz Gerhards. Foto: Gerhards

Lydia Edin ist die Geschäftsführerin in Dillingen

Über 25 Jahre war Anton Kapfer aktiv im Verein „Dillingen Kultur und Wir“, davon 15 Jahre als erster Vorsitzender, Leonhard Menz und Franz Jall unterstützten ihn während dieser Zeit als zweiter Vorsitzender beziehungsweise Schatzmeister. Alle drei wollten schon vor zwei Jahren ihre Ämter an Jüngere abgeben, erklärten sich aber aufgrund der Pandemie bereit, noch eine weitere Amtsperiode zu übernehmen und die Kulturtage in ihrem Jubiläumsjahr 2021 zu organisieren. Jetzt stand für Kapfer und seine Mannschaft aber fest: „Wir machen den Weg frei für ein neues Team.“ Unterstützt wird der Verein von Seiten des Landkreises durch die hauptamtliche Geschäftsführerin Lydia Edin.

Zahlreiche Ehrenamtliche aus den verschiedensten kulturellen Bereichen stellten sich laut Pressemitteilung zur Wahl in das Organisationsteam. Der Einladung zur Mitgliederversammlung im Sitzungssaal des Landratsamtes waren rund 30 Mitglieder, darunter auch einige Bürgermeister, Mitglieder des Kreistages sowie Landtagsabgeordneter Georg Winter, gefolgt.

Landrat Leo Schrell als Hausherr und ideeller Träger der Kulturtage brachte in seinem Grußwort große Anerkennung für die Arbeit des bisherigen Teams, insbesondere im Coronajahr 2021, zum Ausdruck. „Es hätte auch viele Gründe gegeben, die Kulturtage abzusagen, aber Sie haben es geschafft, sie stattfinden zu lassen“, äußerte er anerkennend.

Der Dillinger Verein steht auch finanziell gut da

Als Beiratsmitglieder wurden nach der Wahl der Führungsteams durch Akklamation vor Ort sowie erstmals durch vorher an die Mitglieder versandte Unterlagen auch in Briefwahl gewählt: Günter Linder (Kassenprüfer), Walter Stallauer (Kassenprüfer), Johannes Mordstein (Geschichte), Helmut Herreiner (Heimatpflege), Boris Schenk (Jugend), Hedwig Regensburger-Glatzmaier (Kulturpflege), Ulrich Demmer (Literatur), Heidi Hüll (Literatur), Uschi Poser (Literatur), Brigitte Schöllhorn (Literatur), Franz Lingel (Musik), Josef-Werner Schneider (Musik), Marie-Sophie Schweizer (Musik), Karolina Wörle (Musik), Silvia Schmid (Presse), Beate Bschorr-Staimer (Schulen), Alfons Strasser (Sport), Patricia Laube (Theater).

Der alte Vorstand hinterlässt den Nachfolgern laut Pressemitteilung ein gut bestelltes Haus. Der neu gewählte Schatzmeister Armin Dauser startet mit einem guten finanziellen Polster in die Organisation und Durchführung der nächsten Kulturtage, die planmäßig im Jahr 2023 stattfinden sollen.

„Alles Gute zum Umsetzen neuer Ideen, eine glückliche Hand, einen langen Atem und am Ende den gewünschten Erfolg der Arbeit“ gab Anton Kapfer seinem Nachfolger Heinz Gerhards und dessen Team mit auf den Weg. Gerhards bedankte sich für die Arbeit der ausscheidenden Vorstand- und Beiratsmitglieder und für die Bereitschaft derer, die sich erneut oder erstmals zur Wahl gestellt haben. Für seine Amtszeit kündigte er an, die Kulturtage des Landkreises behutsam dem gesellschaftlichen Wandel anpassen zu wollen. „Bewährtes behalten und Neues probieren. Mit Augenmaß – freuen wir uns darauf“, erklärte er in seiner kurzen Antrittsrede. Besonders wichtig sei ihm dabei das Miteinander, das schon das „Wir“ im Vereinsnamen zum Ausdruck bringe, so der 64-Jährige, der schon seit vielen Jahren im Beirat der Kulturtage aktiv ist.

Zu diesem Wir gehörten, so Gerhards, neben dem Vorstand und Beirat des Vereins auch die auf dem Gebiet der Kultur aktiven Vereine und Organisationen, der Landkreis, der nicht zuletzt die Geschäftsstelle und das Personal zur Verfügung stelle, sowie die teils langjährigen Sponsoren, auf die auch die Kulturtage angewiesen seien. Bereits in den kommenden Wochen möchte Gerhards mit den ersten Planungen für die Kulturtage 2023 beginnen „in der großen Hoffnung, dass im Herbst nächsten Jahres wieder Kultur ohne Einschränkungen zu erleben sein wird“. (pm)