Der Landkreis Dillingen bekommt mehr Geld für die Schwimmbäder

Der Freistaat sagt hohe Förderungen zu. Es geht auch um die Sicherheit der Kinder.

Das bayerische Kabinett verabschiedete ein umfassendes Maßnahmenpaket, das eine deutliche Erhöhung der Investitionen in die heimischen Schwimmbäder vorsieht. Zuvor hatte Landtagskandidat Manuel Knoll ( CSU) beim Wertinger Volksfest Minister Füracker auf den Handlungsbedarf bei den Schwimmbädern im Landkreis hingewiesen. „Ich freue mich sehr, dass das bayerische Kabinett mehr für Schwimmbäder tun möchte und dadurch die Kommunen entlastet“, sagt Knoll. „Unsere Schwimmbäder sind nicht nur ein Erholungsort, sondern lebensnotwendig für unsere Kinder“, so Knoll nun in einer Pressemitteilung.

Während der Pandemie geschlossene Hallenbäder

Gemäß den Zahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat sich 2022 deutschlandweit die Zahl der Grundschüler, die nicht schwimmen können, von zehn auf 20 Prozent verdoppelt. Dies stellt Rettungskräfte und Kommunen im Landkreis vor eine immense Herausforderung, so Knoll weiter. „Dass immer weniger Kinder schwimmen können, ist ein echtes Problem. Gerade in unserer Region mit den vielen Badeseen. Für Kinder, die gar nicht oder nicht sicher schwimmen können, kann die Erfrischung schnell zu einer lebensbedrohlichen Gefahr werden.“ Die Schließung der Schwimmbäder während der Corona-Pandemie habe diese Situation weiter verschärft, so auch Landtagsabgeordneter Georg Winter.

So lassen sich Badeunfälle vermeiden 1 / 6 Zurück Vorwärts Längere Strecken nie allein schwimmen. Oder: zumindest jemanden haben, der einen im Auge behält

Vor dem Baden abkühlen und nicht überhitzt in Wasser springen

Nicht mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen

Die eigenen Kräfte nicht überschätzen

Nur ins Wasser springen, wenn es tief genug und frei ist

Nicht unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss ins Wasser gehen

Das Maßnahmenpaket der Staatsregierung ist umfassend: Mit der Investition des Freistaats in heimische Bäder nimmt das Land auch das „Seepferdchenprogramm“ wieder auf. Zusätzlich erhalten die Erstklässlerinnen und Erstklässler einen Gutschein über 50 Euro für einen Schwimmkurs. Ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 werden auch Vorschulkinder jährlich einen entsprechenden Gutschein erhalten. „Das ausgesprochene Ziel der CSU ist es, dass alle Kinder in Bayern unabhängig von ihrer sozialen oder finanziellen Situation die Möglichkeit haben, das Schwimmen zu erlernen“, sagt Knoll am Dienstag.

Zehn Prozent mehr für den Kreis Dillingen

„Entscheidend für alle schulischen Schwimmbäder ist“, so Stimmkreisabgeordneter Georg Winter, „dass die Kostenpauschalen angehoben werden. Am Beispiel Schwimmbad Wertingen, wo dringend eine umfassende Sanierung ansteht, wurde deutlich, dass die Kosten höher sind als das, was bisher an Obergrenzen zugestanden worden ist. Zusätzlich wird neben dem aktuellen Fördersatz, der beim Landkreis Dillingen bei rund 60 Prozent liegt, künftig ein Zuschlag von zehn Prozent gewährt. Zusammen, so Winter und Knoll, werden hiermit wesentlich bessere Förderchancen für die Sanierung unserer Hallenbäder geschaffen. So steht es in der Pressemitteilung.

Ebenfalls erfreulich ist, so Stadt- und Kreisrat Manuel Knoll, dass die Förderung der Sanierung, Modernisierung und barrierefreien Umgestaltung von kommunalen Bädern – überwiegend Freibäder, in denen Schulschwimmen oder Schwimmkurse angeboten werden – deutlich erhöht wird. Dies bezieht sich auf das Sonderprogramm Schwimmbadförderung des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr: Der Förderrahmen wird verdoppelt und beträgt somit bis zu 80 %. Für finanzschwache Kommunen wird der Höchstfördersatz auf bis zu 90 Prozent angehoben. Zudem wird die Deckelung der zuwendungsfähigen Ausgaben wird von derzeit 5,807 auf 8 Millionen Euro angehoben. (AZ)

