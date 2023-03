Der Landkreis Dillingen ehrt ein "goldenes Quartett"

Plus Angela Rieder, Georg Barfuß, Alfred Sigg und Hans-Jürgen Weigl erhalten den goldenen Ehrenring, die höchste Auszeichnung des Kreises. Der Festakt endet launig.

Es ist die höchste Ehrung des Landkreises Dillingen - der goldene Ehrenring. 21 Jahre lang wurde diese Auszeichnung nicht mehr vergeben. Der frühere Dillinger Akademiedirektor Ludwig Häring war bis zum Wochenende der einzig noch lebende goldene Ehrenringträger. Am Samstagnachmittag ist nun ein "goldenes Quartett" hinzugekommen, wie Landrat Markus Müller (FW) beim Festakt im Dillinger Landratsamt betont. Geehrt werden auf Antrag der CSU-Kreistagsfraktion Ehrenkreisbäuerin Angela Rieder, Dillingens Altoberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl, Lauingens Altbürgermeister Georg Barfuß und der Wertinger Ehrenbürger Alfred Sigg wegen ihrer herausragenden Verdienste für den Landkreis.