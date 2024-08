Der Landkreis Dillingen setzt noch stärker auf Zukunftsthemen

Mit der Berufung von Kreisrätin Annett Jung und Kreisrat Joachim Hien als Agenda-Beauftragte durch den Umweltausschuss im vergangenen Jahr soll insbesondere den Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Klimaschutz ein neuer Impuls gegeben werden. In einem gemeinsamen Abstimmungsgespräch wurden nun erste Ideen und Projekte entwickelt. „Natürlich werden wir die bewährten Formate wie den traditionellen Bauernmarkt auf dem Nordfelderhof oder die Berufsinformationsmesse Fit for Job, die sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Marke im Landkreis entwickelt haben und aus dem Agenda-Prozess entstanden sind, weiterführen und mit neuen Aktionen beleben“, so Landrat Markus Müller in einer Pressemitteilung.

Nachhaltiges Bauen ist ein wichtiges Thema

Einig waren sich die Agenda-Beauftragten Jung und Hien, die durch Landrat Müller eingebrachten Anregungen für neue Formate sowie zu neuen Themenschwerpunkten aufzugreifen. „Im Rahmen eines Innovationsnetzwerkes möchten wir gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft, dem Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv und der Kreiswirtschaftsförderung eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Nachhaltiges Bauen und Wohnen im Innenbereich“ anbieten und starten bereits am 26. September mit einem Vortragsabend in Sachen „Heizung und Fotovoltaik – Energiewende für jedermann“, freut sich der Landrat.

Zudem wird der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege in der herbst-winterlichen Jahreszeit einen Einstiegs- und Grundkurs „Gartenbau“ für Anfänger und Interessierte anbieten. Der Kurs soll sich an Gartenbesitzer richten, die noch keine Erfahrung mit dem „Komplex Garten“ haben und reicht von Pflanzenschutz über Selbstversorgung bis hin zur Biodiversität. Annett Jung und Joachim Hien freuen sich unisono über die neuen, entwickelten Informationsangebote, welche insbesondere den Bürgerinnen und Bürger durch das Aufzeigen von erfolgreichen Praxisbeispielen neue Impulse für eigene Maßnahmen geben sollen. (AZ)